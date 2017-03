John Travolta ayudó a Ricky Martin a salir del clóset

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin en marzo del año 2010, se decidió a anunciar su orientación sexual a través de una carta que publicó en su página oficial, donde expresó que «hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quién soy!»

Foto: Agencias

Una espectadora en el programam Watch What Happens Live, le preguntó si alguna vez le había llamado la atención alguna celebridad masculina en el plano sexual. «Guao, me estás llevando de vuelta a aquellos tiempos de ‘Fiebre del sábado noche’ con John Travolta y esa secuencia en la que está en calzoncillos, se levanta, se sienta e incluso se agarra ahí abajo», le contestó Ricky Martin.

Además detalló que esta película le sirvió para asimilar su verdadera orientación sexual, pues cree haberla visto por lo mínimo ocho veces en aquel momento.

También señaló que llegó a encontrarse con John Travolta en algún evento público. Pero nunca se animó a contarle a la estrella de Hollywood lo que había significado ese filme en su vida: «Estoy segurísimo de haberle visto en persona, pero evidentemente nunca le dije que él fue mi primer amor platónico».

Ricky Martin es un gran defensor de los derechos de la comunidad gay. Además, en junio próximo se casará con su pareja Jwan Yosef en la ciudad de Nueva York.