J Balvin puso a bailar a la Quinta Vergara (+Videos)

A lo largo de la noche, también actuaron los músicos uruguayos Marama y Rombai, la chilena Mon Laferte, la argentina Lali Expósito y el cómico local Fabrizio Copano

Foto: Agencias

Chile –La última noche del festival de Viña del Mar en Chile estuvo repleta de baile e euforia por parte del colombiano J Balvin, quien ofreció un concierto ante más de 15 mil personas quienes día a día se dieron cita para disfrutar del magno evento.

El reggaetonero apareció en escena con un imponente show de luces y bailarines e interpretó clásicos como «Yo te dije», «Ay vamos» y «Ginza». Además, cantó «Safari», corte que comparte con Pharrell Williams.https://twitter.com/TeresitaJD/status/835673739152994305

Entre tanta emoción el público pidió que le otorgaran la Gaviota de Plata y casi instantáneamente, la de Oro.

"Yo te lo dije no me iba a enamorar

Te lo advertí a ti my girl" 👉🎤#JBalvin

¡Suena #YoTeLoDije y ya nadie se queda quieto! #Viña2017 pic.twitter.com/eqncFmdTmX

— TNT™ América Latina (@TNTLA) February 26, 2017