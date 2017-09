Gotham: El «showrunner» confirmó que Harley Quinn no aparecerá en la serie

La cuarta temporada de la serie se estrenó el 21 de septiembre de este año en Estados Unidos con el episodio Pax Penguina (4×01)

Foto: Referencial

Hubo muchos rumores sobre la serie con respecto a la aparición de Harley. El showrunner de Gotham confirmó que nunca veremos a Harley Quinn.

En una entrevista con CBR, John Stephens quiso explicar la razón por la que no veremos a la Doctora Quinzel en la serie precuela de Batman de FOX.

La aplicación más coherente hecha por Stephens es que sencillamente Quinn no encaja dentro de la línea de tiempo de Gotham. Sin embargo, resaltó que eso no quiere decir que no esté interesado en tener un personaje de su tipo.

También explicó que «hay elementos de Harley Quinn que nos ha gustado, ese sentido de la diversión y la anarquía, y dijimos ‘bueno, podemos realmente tener esas cualidades encarnadas en Bárbara sin tener que hacer a Harley’. Creo que Erin Richards lo hace genial».

Por ahora, solamente hay que disfrutar la cuarta temporada de Gotham mientras se espera puedan tomar una decisión de integrar a algún personaje nuevo.