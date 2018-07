¡Noche sin galardonados! Así fueron los Premios Juventud 2018

La gala de los Premios Juventud, que reconocen el talento latino, se convirtió en su decimoquinta edición en una plataforma reivindicativa de la música latina

Foto: Agencias

Este año Premios Juventud tuvo un formato diferente, pues por primera vez las celebridades no recibieron ningún trofeo. Daddy Yankee, Maluma, J Balvin, Zion y Lennox, Becky G, Natti Natasha, Sofía Reyes, Jason Derulo Lenier, Jacob Forever, Yomil y El Dany, IAMChino, El Taiger, CNCO, Gente de Zona, Carlos Rivera, Kany García, Il Volo, Bad Bunny y muchos más engalanaron la ceremonia que fue dedicada a los jóvenes de la generación Z.

La transmisión al estilo concierto se transmitió en vivo de 7 a 11 p.m., hora del Este desde el Watsco Center en Miami por Univision. La conducción de la ceremonia estuvo a cargo de Marielena Dávila y Manolo Vergara, quienes hicieron su debut en televisión.

El espectáculo de cuatro horas, ofreció diversas presentaciones musicales. Daddy Yankee, estrenó su tema Zum Zum junto a RKMy Ken-Y y Arcángel. Maluma cantó Bella junto a Wolfine y estrenó su tema Marinero. J Balvin, y Zion y Lennox cantaron No es justo.

Los legendarios KC and The Sunshine Band también se presentaron por primera vez en la televisión en español con sus clásicos de disco Boogie Shoes, Get Down Tonight y That’s the Way I Like It.