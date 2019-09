Falleció actor de El príncipe del rap a los 72 años

El actor estadounidense John Wesley, quien le dio vida al doctor Hoover en El príncipe de rap en Bel-Air, falleció a sus 72 años.Se conoció que Wesley, falleció a causa de un mielona múltiple

Algunos de sus trabajos realizados:

Missing in action

Big fish

Stop, or My Mom Will Shoot.