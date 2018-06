Estudiantes del Conservatorio de Música presentaron su programa de obras musicales

Debido al cierre de año académico los estudiantes de la cátedra de violín presentarán una amplia gama de obras musicales de diferentes orquestas sinfónicas

Foto: Marieta Romero

Maracaibo – Las estudiantes de la cátedra de violín del Conservatorio de Música, José Luis Paz, visitaron el diario QUÉ PASA para presentar las obras musicales que interpretarán en un recital que se llevará a cabo el próximo sábado 30 de junio en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB).

El recital contará con la participación de los alumnos de la cátedra de violín de los diferentes niveles académicos de la referida escuela de música para dar fin a este año académico, cada pieza musical estará bajo la compañía del profesor y director Gabriel Vivas, quien tocará el piano, además de la presentación de otros músicos durante el desempeño del recital.

«A veces lo han hecho de música venezolana y yo para salir un poco de ese esquema lo quise hacer de obras musicales de grandes orquestas sinfónicas, pero llevados a la mínima expresión, desde el primer violín que generalmente el primer violín es quien lleva la melodía y luego la reducción al piano», explicó Hiliana Jaramillo, profesora de violín de la escuela de música.

Las alumnas expresaron cómo ha sido su preparación para el día del evento:

Victoria González,9 años: «Ha sido muy buena porque la profe nos ha estado apoyando y animándonos a que lo podemos hacer bien, también ha sido un poquito fuerte pero valió la pena porque vamos a demostrarle a las personas que vamos a tocar y que tenemos la capacidad para representar a Venezuela».

Keydana Castillo,11 años: «Este es un recital muy bonito, que está fuera de lo normal porque vamos a poner cosas nuevas y vamos a estar mezclando la música clásica con otros tipos de música como la gaita zuliana que representa a nuestro estado, va a estar muy bonito».

Mercedes Castillo, 12 años: «El recital va a ser muy lindo porque vamos a tener sorpresas, van a estar personas del conservatorio y nuestros compañeros de orquesta. Yo sé que van a ir muchas personas porque nuestros amigos y familia siempre nos han apoyado, sabemos que lo vamos a hacer bien con el apoyo de la profesora y del pianista.

Samy Moreno, 11 años: «Yo me siento muy bien porque tengo el apoyo de mis padres y de la profesora, siento que estoy aprendiendo más y estoy superando mis metas, me gusta mucho que la profesora me enseñe y poder aprender cosas nuevas para no quedarme en el mismo lugar».

Por último, los violinistas deleitarán al público con una pieza musical que comprende dos gaitas fusionadas con instrumentos de música clásica, este concierto tendrá lugar en la Sala 4 del CAMLB a las 10:00 de la mañana. Asimismo los aprendices del violín le hicieron la invitación a toda la ciudadanía marabina a que asistieran al evento. La entrada será completamente gratuita.