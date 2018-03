Esposa del cantautor Ilan Chester falleció este viernes

Queridos amigos, cumplo con el penoso deber de informarles que luego de una dura batalla por recuperar su salud, mi querida Merci Mayorca falleció esta noche a las 11pm. Que el Señor Jesus, tan amado por ella la lleve de la mano a esa morada hermosa donde las almas libres se deleitan de la Suprema belleza; donde todo paso es una danza y toda palabra es un canto de amor.

