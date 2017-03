Erika Schwarzgruber: Fuí víctima de una extorsión

Luego del escándalo generado a través de las redes sociales por la publicación de un video íntimo entre las actrices Erika Schwarzgruber, Yorgelys Delgado y el cantante Kent James, fue la primera quien se pronunció a través de Instagram para explicar lo sucedido y agradecer a quienes la han apoyado

Foto: Agencias

La actriz denunció una supuesta extorsión de la que fue víctima y sostuvo: «Fue mi culpa por no haber borrado el video». «Hubo un momento chimbo incluso hasta de recibir extorsiones, si no me das esto se publica», sentenció Schwarzgruber.

«He vivido 48 horas infernales. No es una situación fácil, ni nada cómoda. He vivido unas 48 horas infernales, pero aquí estoy, quiero aclarar algo: quise hacer este derecho a réplica por mí misma y no por demostrarle algo a nadie, sino porque necesito expresarme», expresó.

La actriz visiblemente afectada señaló que sostuvo una relación amorosa con Kent cuando ella tenía 21 años. «Duramos siete años, vivíamos juntos, era una relación normal como cualquier otra».

«Fue algo que pasó hace muchos años con la pareja con la que estaba. Era más joven, tenía otros pensamientos, no tenía la madurez. Son cosas de chamos. Quizás hay adultos que hoy día lo hacen, solo que no se graban, o si se graban y se publica no es tan grave porque no son figuras públicas», dijo.

«No sé si llamarlo error (el video), pero muchos años después esto me pasaría una de las facturas más devastadoras de mi vida, porque están violando mi intimidad, mi integridad como mujer. Las consecuencias que hoy estoy pagando a nivel mediático y social, posiblemente sean irreparables», aseveró durante un Live en Instagram.

La filtración del video íntimo entre los artistas fue tendencia mundial, razón por la cual, Erika agradeció el apoyo de sus seguidores y familiares, pero repudió las críticas y chistes sobre esta situación.

«Gracias a Dios cuento con los mejores padres del mundo. En ningún momento me juzgaron ni me dieron la espalda», continuó la actriz, quien también agradeció a su hermana Patricia, a su prometido Abraham y a la familia de él por el apoyo.

El matrimonio será pospuesto

Para el mes de mayo estaba previsto el enlace matrimonial de Schwarzgruber con su prometido, sin embargo, pese a algunas dudas, ésta confirmó que sí se casará pero no en la fecha anunciada, prevista debido a que pasa por un momento complicado con su pareja.

«Evidentemente va a haber boda porque hay amor y aquí está la prueba. No sé si es la fecha que teníamos, lo más seguro que no, porque no tengo la cabeza centrada en eso. Pero sabemos lo que queremos y a dónde vamos», aseveró.

Por último, expresó: «Es una etapa de mi vida que va a trascender y voy a tener que aprender a vivir con eso», y pidió respeto para Kent y Yorgelys.

Kent habló y pidió respeto para Erika y Yorgelys

El tercer implicado en el video sexual que involucra a las actrices Yorgelys Delgado y Erika Schwarzgruber, rompió también el silencio. Kent James fijó posición y a través de un comunicado expresó su solidaridad y pidió respeto para las damas involucradas en dicho acto.

Conozca el mensaje completo:

«Gracias primero por los mensajes de apoyo unión y expresiones positivas en cuanto a lo ocurrido con esta violación a la privacidad, condeno categóricamente el malicioso hecho de difundir por redes sociales imágenes de nuestra vida privada cuya inocultable intención es pretender enlodar y perjudicar la reputación de personas que tienen el inalienable derecho de hacer en sus vidas, y con sus vidas lo que su libre albedrío les permita sin dañar a otros.

Como figura pública debo aceptar que tengo una vida sometida a la opinión popular, que mis acciones están vigiladas por la gente y sus opiniones. Lo que me es imposible aceptar, pues no existe explicación noble o gentil alguna, es la perversidad, maldad y morbosidad de divulgar un video privado de hace muchos años, sustraído ilegalmente y con la sola y única intención de hacer daño, involucrando a mujeres que merecen el más absoluto respeto por el solo hecho de representar al sagrado género femenino, más allá de pertenecer estos hechos a la esfera de la intimidad y la privacidad a la que TODO ser humano tiene DERECHO.

Mi rechazo al acto que realizado por personas que son incapaces de medir las consecuencias, algunas irreversibles del perjuicio que estas acciones causan a familias enteras y a dos mujeres de indomable espíritu y una grandeza humana sin igual; como mujeres, personas y profesionales tienen mi respeto, solidaridad y mi respaldo en este difícil momento que pretende destruir parte de su imagen porque las cosas positivas que ellas representan como la belleza, carisma, su hermosa energía, de la mano de familias con grandes valores y un inquebrantable espíritu honradamente trabajador y de ímpetu para salir adelante en las adversidades, nadie podrá derrumbarlo…

Como hijo de una mujer, como padre de una mujer y como ser humano, no puedo más que aborrecer este episodio, y como hombre con convicción católica recurro en este difícil momento al más importante manual de vida representado en la Biblia, como palabra viva de Dios. Como narra San Juan: Muchos fariseos quisieran celebrar el matar a pedradas a esa mujer, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado

P.D. necesitamos más amor, no balas».