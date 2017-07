Erika Schwarzgruber disfruta plenamente de su embarazo (+Fotos)

Mi pequeño gran amor…. ❤️ Te he esperado Te he soñado Te he necesitado Te he anhelado Tienes 3 meses acompañándome en cada respiro y creeme que me haces sentir que todo es perfecto!💕 Todavía no te conozco pero no te cambiaría POR NADA! ❤️ Jamas en mi vida había escuchado algo tan mágico como el latido de tu corazoncito! Fue ahí cuando me di cuenta que eres mi razón de ser… 👶🏻 Te estamos esperando Papi y Yo, (buscar tu nombre se nos está haciendo un poco difícil jajajaj, elegir la decoración de tu cuarto también)…. Peeero es muy fácil amarte y estar felices y ansiosos por tu llegada…. (Te Amo inmensamente Esposo, Gracias por ser el 50% de esta bendición y mi mejor regalo de Vida @07abra ) 😊💕 Bebé eres mi deseo hecho realidad! 🙏 Por eso hoy mi ✨11:11 ✨🤞🏻es para Ti! #BabyChamit@ #FamiliaLeonSchwarzgruber

