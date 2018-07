¿Shakira espera su tercer hijo?

Antes de dejar su amada tierra, Shakira aclaró los rumores sobre su supuesto embarazo

Foto: Agencias

Luego de una increíble actuación en Barranquilla con motivo de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Shakira se despidió de su ciudad natal no sin antes aclarar algunos rumores que señalan que espera su tercer hijo con Gerard Piqué.

A su llegada al aeropuerto de carga Ernesto Cortissoz, relata el medio, la colombiana fue asediada por fans y medios, quienes entre gritos le preguntaron «¿Estás embarazada, Shakira?», a lo que ella respondió entre risas «no».

Lea también: José Güipe sumó medalla de bronce en remo en jornada dominical de los CAC

«¿Por qué me preguntas si estoy embarazada?», dijo Shaki con incredulidad. «¿Estaba gordita anoche? ¿Se me ve pancita? Debe ser todo lo que comí, deben ser las arepas asadas que me comí», agregó.

La intérprete se encuentra en estos momentos en las Bahamas junto a su familia, tomándose unas vacaciones para luego retomar El Dorado World Tour.