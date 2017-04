El «Señor Barriga» niega padecer alzhéimer (+Video)

Los rumores de que Edgar Vivar tenía Alzheimer surgieron a partir de que la revista TVyNovelas publicó la noticia con una supuesta entrevista exclusiva con el actor

México-El actor Édgar Vivar, quien interpretó al Señor Barriga en el programa «El Chavo del Ocho», no padece de alzhéimer, así lo confirmó a través de cuenta en la red social Twitter.

Luego de que medios de comunicación reportaron que sufría de esta enfermedad neurodegenerativa, el actor mexicano de 68 años negó el rumor «por única y definitiva ocasión» a través de un video en el que aparece hablando en portugués.

Los rumores de que Edgar Vivar tenía Alzheimer surgieron a partir de que la revista TVyNovelas publicó la noticia con una supuesta entrevista exclusiva con el actor.

Vídeo exibido hoje no Programa do Ratinho, em que o Senhor Barriga @varedg nega que esteja com Alzheimer! (Via @MuriloBordoni) pic.twitter.com/kbmoUvefFN

— Fórum Chaves (@ForumChaves) April 5, 2017