El periodismo está de luto por la muerte de Ramón Pasquier

Ramón Pasquier es uno de los principales referentes de la radio venezolana contemporánea, falleció este jueves dejando una lamentable e irremplazable vacante en las cabinas nacionales.

Su carrera como comunicador social egresado de la UCAB, estuvo edificada con programas que han ocupado importantes lugares de sintonía, gracias a su calidad y altos niveles de credibilidad.

Hombre de radio y televisión y conductor del programa «Agenda Éxitos» por 99.9 FM con Albany Lozada.

Diferentes personalidades han lamentado su deceso a través de la red social Twitter, dejando el gremio periodístico enlutado tras el fallecimiento su fallecimiento al perder la batalla contra el cáncer de pulmón.

Fue recordado como «un periodista inteligente, culto, sarcástico, analítico, con un brillante manejo del humor negro» así lo describió Roman Lozinski.

El periodista Nelson Bocaranda, se despidió de Pasquier dedicándole un video de un show de Billy Joel: « (…) Admirable compañero. Culto. Mordaz. Inteligente. Manejaba con acierto incuestionable la ironía y el cinismo crítico. La música era uno de sus cultos al igual -y en un volumen cuadruplicado- que el cine. Cuando me tocó viajar a Londres para entrevistar a Barbra Streisand que lanzaba su película «El Príncipe de las Mareas» una colega y amiga común lo contactó para que me ayudara a preparar el cuestionario pues me dijo: «Nadie como Pasquier sabe todo sobre esa diva del cine». Así fue y siempre se lo agradecí. Compañero y solidario con todos en la radio. New York su ciudad favorita por años. Al elevar una oración por su alma le dedico a su memoria este trozo del concierto de hoy donde Billy Joel canta y nos recuerda a NYC. Lo queremos recordar con su alegría y con su magistral humor negro. QEPD

Unai Amenabar, expresó durante el inicio de su programa La Noticia Viva por Unión Radio, el lamentable fallecimiento de Ramón Pasquier: «Nuestro querido amigo, hermano, compadre querido Ramón Pasquier, batalló por tres años a causa de un cáncer y ayer (jueves 12 de enero) se despidió de nosotros (…) emprendió el camino hacia la eternidad, dejando un vacío inmenso un hueco muy grande a todas las personas que lo queríamos y dentro del gremio periodístico».

«Ramón fue muy acucioso, agudo, sagaz con un estilo muy particular, con un sentido del humor corrosivo para algunos, tuvimos muchas oportunidades de trabajar con él, todos lo recordaremos con una sonría en la boca y reconociendo ese inmenso talento de comunicador que tenía Ramón Pasquier».

La periodista Anna Vaccarella ofreció unas sentidas palabras de despedida a Ramón Pasquier durante el inicio de su programa En Sintonía de Unión Radio, que durante la larga trayectoria dentro del medio radial compartieron grandes momentos.

Vacarrella recordó a Pasquier como un hombre de mucho talento, profesionalismo y valor; recordó las conversaciones durante su enfermedad resaltando que siempre le motivaba a seguir adelante.

Con el dolor más profundo hoy te despido, mi adorado amigo. Descansa en paz. Gracias por cada día compartido! Hasta siempre amigo del alma. — Albani Lozada (@albaniloz) January 13, 2017

Sentimos la partida de nuestro colega y amigo Ramon Pasquier, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos, paz s su alma — Tinedo Guía (@TinedoGuia) January 13, 2017

La muerte es el despertar del sueño de vivir,colega Pasquier,ahora has despertado a la libertad de vivir — Tinedo Guía (@TinedoGuia) January 13, 2017

Ramón Pasquier era un periodista inteligente, culto, sarcástico, analítico, con un brillante manejo del humor negro. Paz a su alma. — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) January 13, 2017

Mi palabra de condolencia para los familiares de Ramón Pasquier. Excelente profesional y magnifico compañero y amigo. QEPD. — César Miguel Rondón (@cmrondon) January 13, 2017

La familia Unión Radio se une al duelo por la partida de nuestro compañero Ramón Pasquier. Hombre de radio, gran profesional y mejor persona — Unión Radio (@Unionradionet) January 13, 2017

Ese que siempre aporto. Super critico. No se canso de crear y dar ideas. Un buen amigo, siempre sincero y brillante. Asi fue Ramon Pasquier. — Enrique Gómez Lollet (@egomezlollett) January 13, 2017

Ramón Pasquier, tu inteligencia, tu delicioso humor… Nunca te oí hablar destructivamente de nadie. Qué clase amigo. Te recordaré así. — Eduardo Rodriguez G. (@Edurodriguezg) January 13, 2017

Hoy Unión Radio despide a un inteligente periodista pero sobre todo a un luchador incansable. Ramón Pasquier siempre estarás con nosotros. — Sonsiré Luna D. (@sonsiluna) January 13, 2017

Lamentamos la muerte del colega periodista Ramón Pasquier. Compartimos varios años en El Diario de Ccs y en Union Radio. Descansa en paz — Vladimir Villegas (@Vladivillegas) January 13, 2017

Ramon Pasquier era un periodista completo, polifacético, hecho para todos los temas. Durante un tiempo lo tuve muy cerca. Nunca lo olvidaré. — Alonso Moleiro (@amoleiro) January 13, 2017

Esperaba entregarte el estudio como cada mañana, partiste antes amigo. Se fue Ramón Pasquier, una de las voces + brillantes del periodismo. — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) January 13, 2017

Se fue un gran venezolano, profesional y ser humano: QEPD Ramón Pasquier. Luchó con gallardía y elegancia hasta el final. Vuela alto! — Carlos M. Ramírez (@Tomapapa) January 13, 2017

Mi abrazo a los familiares, amigos y compañeros en @CircuitoExitos de Ramón Pasquier. Fue de trato afable al aire y en persona. Qué pena. — Efraín Zavarce (@EfrainZavarce) January 13, 2017

Paz al alma de Ramón Pasquier🙏Toda la familia de @Unionradionet lamenta tu partida física. Tu legado y recuerdo permanecerán intactos. — Humberto Turinese (@hturinese) January 13, 2017

Se fue un ícono de buena radio, de los pocos que van quedando. Ramón Pasquier. Dios te brinda la vida eterna. Dolor en @Unionradionet pic.twitter.com/2HVr3QQrjl — Carlos Domingues (@CDominguesP) January 13, 2017

Qué fuerte la partida pronta del compañero y colega de @Unionradionet,

Ramón Pasquier, un ejemplo para muchos. Decansa en paz. — Jorge Ferreira (@JorgeFerreira94) January 13, 2017

Un abrazo fuerte y mucha fuerza a la Familia de Ramón Pasquier, un gran profesional y amigo de nuestra casa @Unionradionet. Mucha fuerza — Giancarlo Figliulo (@Gianfigliulo) January 13, 2017

Ramón Pasquier fue una de mis parejas en la radio con quien mejor trabajé. Inteligente, con un sentido del humor despiadado, era sensible… — Mari Montes (@porlagoma) January 13, 2017

Sonreído y optimista hasta el final. Hoy descansó mi querido Ramón Pasquier. — Verónica Gómez Pino (@LaVeroGomez) January 13, 2017

Siempre en nuestros corazones querido Ramón Pasquier. Abrazo a sus familiares. — Luis Chataing (@LuisChataing) January 13, 2017