«El Conjuro» podría enfrentar millonaria demanda

La productora Warner, detrás de la franquicia El Conjuro, ha sido demandada y de no poder comprobar que los fantasmas existen, tendrá que pagar varios millones de dólares.

La franquicia hasta ahora ha estrenado tres películas en cines y ha recaudado unos 886 millones de dólares en taquilla.

Ahora el escritor Gerald Brittle está demandando por derechos de autor. Brittle escribió un libro sobre los Warren bajo el título The Demonologist.

De acuerdo con la demanda del escritor, él hizo un acuerdo exclusivo tanto con ED como con Lorraine Warren, los investigadores cuyos archivos han sido dramatizados en las películas.

Warner dice que ellos también tenían un acuerdo con los Warren y que así fue como comenzó la ideación de la franquicia para cines, que hasta ahora ha lanzado El Conjuro, El Conjuro 2 y Annabelle, con otras películas además a estrenarse en próximas fechas.

El estudio también afirma que las películas no estaban basadas en el libro de Brittle, sino en los «hechos históricos reales».

Brittle alega que esto no puede ser posible, porque en su libro explica que los archivos de los Warren sobre la actividad paranormal que investigan, en realidad son totalmente falsos y fueron inventados.

Ahora el estudio podría tener que pagar unos 900 millones de dólares si no muestra evidencia de que los hechos paranormales en verdad sucedieron.