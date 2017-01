Dulce María confirmó su relación amorosa con un hombre casado

La cantante y actriz mexicana Dulce María confirmó con unas romanticas fotografías que tiene una relación con un hombre casado

Foto: Agencias

Desde hace varios días los medios de comunicación mexicanos reseñaron que la ex RBD se estaba dando una nueva oportunidad en el amor y que el afortunado era un hombre casado, cosa que la actriz negó asegurando que era solo amiga del actor Francisco Álvarez.

No obstante, la cantante decidió no guardar más el secreto de su nuevo amor y publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que sale romántica con el galán de telenovelas. «Sin duda de todas las cosas bonitas que me pasaron en el 2016 la mejor fue conocerte», comentó la mujer en la descripción de la instantánea.