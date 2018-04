La discusión entre las reinas Letizia y Sofía dejó a más de uno con la boca abierta

Todo parece indicar que entre las reinas existe tensiones fuertes

Reino Unido – Lo que para muchos resulta sorprendente es la manera en la que las reinas Letizia y Sofía fueron protagonistas de un enfrentamiento que dejó a más de uno con la boca abierta.

En este sentido, el pasado Domingo de Pascua, como viene marcando la tradición en Casa Real, los reyes de España, Felipe VI (50 años) y la Reina Letizia (45), acudieron a la Misa de Resurrección que tiene lugar cada año en la catedral de Palma de Mallorca.

Allí se reencontraron gran parte de la familia y posaba sonriente ante los medios de comunicación. Pese a este marco de reencuentro y felicidad, a la salida de la catedral se produjo un gesto indiscreto y natural por parte de Letizia que demostraría que no todo es armonía en Casa Real.

Desde hace meses corre el rumor de que la reina Letizia no deja que la reina Sofía vea a sus nietas y de que hay entre ellas un relación más que tensa.

No han sido pocos los periodistas que aseguran haber escuchado a la reina decir: «No sé ni cómo están. No las veo nunca. No me dejan verlas. Yo que vivo al lado no puedo ir a su casa».

Lo que era un secreto a voces se convirtió en algo mucho más tangible cuando un tuitero dio a conocer un corto pero contundente video en el que se vislumbran los problemas de la familia real.

La tensión en la familia real fue tan evidente que las cámaras captaron un bochornoso momento entre Letizia y Sofía cuando la última trataba de tomarse una fotografía con sus nietas Leonor y Sofía.

La madre de las niñas parece incomodarse y empieza a pasearse por delante para impedir la foto. La mala intención de Letizia es evidente pero lo peor llega cuando la princesa Leonor aparta violentamente la mano de su abuela que intentaba acariciarla.

La incómoda escena se produjo en presencia tanto del rey emérito como de Felipe VI, que parece intentar mediar entre ambas reinas.