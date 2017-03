Difunden video sexual de Erika Schwarzgruber, Yorgelis Delgado y Kent

Este domingo salió a la luz pública un fuerte video sexual protagonizado por la ex «tigrita» Yorgelis Delgado, la actriz Erika Schwarzgruber y el reguetonero venezolano Kent, exintegrante del dúo Kent y Tony

Foto: Agencias

En el clip que fue posteado a través de una cuenta de Instagram (@laenchufada), se aprecia claramente como Kent mantiene relaciones con Yorgelis, mientras Erika graba todo lo que sucede y dice expresiones como: «Dale duro como a mí, anda».

«Agarra Erika», es la frase que cita la descripción del post en el que un usuario comentó que hay otro video en el que se ve como Erika también sostiene relaciones sexuales con Kent, por lo que se presume que el material sea de 2010, cuando ambos mantenían una relación amorosa que pretendían formalizar en el altar.

Hace unos meses, la cuenta de Instagram de la actriz fue hackeada y ahora sacan a la luz estas imágenes que dejan al descubierto su intimidad.

Tras el escándalo, Erika Schwarzgruber se pronunció al respecto, dejando en claro a los falsos moralistas que «acepto lo que estoy viviendo con dignidad porque tampoco fue que maté a alguien».

Tras la ola de insultos que ha recibido el trío de artistas en Instagram, Erika le salió al paso a la lluvia de señalamientos y la noche de este domingo pasó a sus contactos de whatsapp un comunicado en el que habló de lo ocurrido.

A continuación el comunicado completo:

Hola a todos…… Quiero de antemano darles las gracias! Y que sepan que esto es algo que evidentemente me destroza (no tanto por el escándalo público)… sino por las consecuencias que pueda traerme ante mi futuro matrimonio!…

Esto fue algo que ocurrió hace nueve años y fue con mi pareja de ese entonces!

Lo único que puedo pedirles es su apoyo en las redes sin obligación a nada! Solo les pido algún tipo de ayuda para calmar esta ola que me está destrozando y desprestigiando! Como gremio pues sabemos que unidos logramos muchas cosas!… les pido si está en sus posibilidades hacer algún tipo de publicación como que esto es algo normal que a cualquiera le puede pasar…. y evidentemente en contra de las páginas o cuentas que tanta negativa tienen.

Muchos besos! Y nuevamente gracias por haber aceptado estar en este grupo!

Para mí esto es muy duro, es un momento donde las palabras no me salen, no es fácil, pero aquí estoy dando la cara, aceptando lo que estoy viviendo con dignidad porque tampoco fue que maté a alguien, pero es inevitable no sentirme como me siento, tengo padre y madre y pues no es fácil esto, pero sé que de esta salgo, tengo dos sobrinos maravillosos a quienes han nombrado en algo tan delicado como esto, burlándose sin piedad de una niña de 6 años, como me decía mi abuelo pa′lante negrita!!! Solo me queda darles las gracias por este apoyo que me brindan, por estar aquí y exponer su nombre incluso a que también los insulten. Gracias gracias!!

Erika Schwarzgruber …!

Apoyo

Varios artistas manifestaron su respaldo con Schwarzgruber. María Antonieta Duque expresó su solidaridad a través de un mensaje en su cuenta en Instagram @mariantoduque: «El que esté libre de pecados.. que tire la primera piedra. Mi solidaridad con @eri.schwarzgruber su hermana @pattyschwarzoficial y su familia. Es un hecho perverso y malvado hacer público una pieza privada con el único objeto de perjudicar, por lo general el que hace mal se le revierte. Todo pasa!! Las quiero!!! #respeto».

Para la tarde de ayer, Erika Schwarzgruber había eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instgram; Kent no había publicado nada y Yorgelis tampoco se había manifestado por ninguna vía.

Propuesta en puerta

Este lunes la revista Playboy Venezuela publicó a través de sus redes sociales, la propuesta que le hizo a la actriz Yorgelis Delgado, para que sea portada de su próxima edición.

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en comentar, que el video sexual divulgado este domingo, sirvió para que Yorgelis, quien tenía un tiempo en el anonimato, vuelva a subir como la espuma.

Muchos comentaron que el escandaloso video ha sido parte de una estrategia publicitaria, y que no tardarán en ofrecerle algún trabajo también a Erika.

Lo cierto es que hay que esperar que Yorgelis Delgado se pronuncie ante la tentadora propuesta que recibió.