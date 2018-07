Criticaron a Alicia Machado por estas polémicas declaraciones sobre los hombres

Alicia Machado negó mantener una relación seria o estable con algún caballero

Foto: Referencial

Mundo – En días recientes, Alicia Machado, la recordada Miss Universo 1996, ha sido fuertemente criticada por las declaraciones que le dio a la revista Tv y Novelas en una controversial entrevista.

Durante la conversación, Machado dio su punto de vista sobre los hombres de la sociedad actual, quienes a su parecer están viviendo una etapa bastante difícil. «Los hombres son muy pendejos, están muy atormentados, no se comprometen y no saben para dónde van», detalló la venezolana.

Además, Alicia agregó que «los hombres tienen un arroz con pollo con la homosexualidad, que los tiene confundidos. Ahora están viviendo una época muy difícil».

Por lo tanto, Alicia Machado no mantiene una relación seria ni estable con ningún caballero, sin embargo, insinuó que tiene varios pretendientes, por lo que no descarta la idea de casarse este mismo año, como han asegurado varios tarotistas mexicanos.

«Ya estamos en julio, pero todavía no conozco ese hombre, quién sabe, de pronto me case en una semana, como dice el cantautor Simón Díaz: Cuando al amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta…», finalizó entre risas la actriz.