Revelan imágenes de Gilberto Correa luego de su diagnóstico de Parkinson

Según la exesposa de Correa, él no autorizó que se difundieran las imagenes donde evidentemente se le ve muy deteriorado

Caracas- El pasado jueves 21 de junio, la animadora Josemith Bermúdez, publicó un video donde aparece junto a Gilberto Correa entrando a la presentación Vestida para Sanar, donde Bermúdez relata su lucha contra el cancer.

En las imágenes se puede observar a Correa acompañado de una bastón para caminar junto a Josemith quien está sirviéndole de apoyo, por las secuelas que le ha dejado la terrible enfermedad del Mal de Parkinson.

La publicación del audiovisual en el Instagram de la animadora estaba acompañado con unas palabras de agradecimiento: «Para unas generaciones fue Renny Ottolinna, para mi generación y más, más allá, fue y sigue siendo #GilbertoCorrea Puedes imitarlo, puedes admirarlo, su estilo de liderazgo no deja indiferente a nadie, y en eso está la clave de su trabajo: Persuación, Ilusión, fascinación, revolución, obsesión, autenticidad… Gilberto Correa, un personaje excepcional e irrepetible cuya trayectoria ilumina no sólo los escenarios de televisión, sino el de la era de oro del espectáculo en Venezuela y nutre el terreno de la comunicación y el entretenimiento, Él, sin duda es un ejemplo a tomar por las nuevas generaciones que sabrán adoptar el valor de lo autentico. Gilberto que maravilloso fue tenerte anoche. Gracias por honrarnos en el @cculturalchacao con tu presencia.

Gracias por decir presente en mi soliloquio.»

Vea aquí el video:

Algunos fanáticos expresaron estar conmocionados con el deterioro físico del animador. Otros por su parte pusieron en tela de juicio a Bermúdez por revelar las imágenes del artista cuando ninguno de sus allegados lo había hecho.

Por otra parte a Raquel Lares, ex esposa de Gilberto Correa, criticó la publicación del video en su cuenta de Instagram, afirmó que Correa no autorizó la difusión del material.

«Si el video hubiese sido autorizado, les juro que no opinaría, pero no fue el caso (…) Sí me parece terrible haber posteado el video sin su autorización y me duele», expresó.

A su vez publicó una foto en la que aparece Correa haciendo su trabajo como animador. Señaló que desea que así sea recordado.

«Así nos gustaría que recordaran siempre a Gilberto. No como se ve en el video recientemente publicado», indicó en la red social.