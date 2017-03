Conoce los ganadores de los Kids Choice Awards 2017

Cazafantasmas y Buscando a Dory fueron dos de las favoritas en cine ganadoras de la velada de los premios Kids Choice Awards de Nickelodeon, que se llevaron a cabo la noche de este sábado en el Galen Center de University of Southern California en Los Ángeles

Foto: Agencias

Como es costumbre, esta vez también estuvo repleto de grandes estrellas, acción y mucha diversión, donde uno de los momentos más esperados fueron esos en los que las estrellas terminaban bañadas con la pegajosa sustancia verde llamada slimed.

A continuación algunos de los ganadores de la noche, en la que el jurado fueron los niños.

Televisión

Show Favorito de TV – Kids′ Show

Henry Danger

Show Favorito de TV – Family Show

Fuller House

Reality Show Favorito

America′s Got Talent

Cartoon Favorito

Bob Esponja

Estrella Masculina de TV

Jace Norman (Henry, Henry Danger)

Estrella Femenina de TV

Zendaya (K.C., K.C. Undercover)

Cine

Película Favorita

Cazafantasmas

Actor de Cine

Chris Hemsworth (Kevin, Ghostbusters)

Actriz de Cine

Melissa McCarthy (Abby, Ghostbusters)

Película Animada Favorita

Buscando a Dory

Voz Favorita en Película Animada

Ellen DeGeneres (Dory, Finding Dory)

Villano Favorito

Kevin Hart (Snowball, The Secret Life of Pets)

Pateador Favorito

Chris Evans (Captain America, Captain America: Civil War)

Música

Grupo Musical Favorito

Fifth Harmony

Cantante Masculino Favorito

Shawn Mendes

Cantante Femenina Favorita

Selena Gómez

Canción Favorita

Work from Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign

Nuevo Artista Favorito

Twenty One Pilots

Video Musical Favorito

Juju on That Beat – Zay Hilfigerrr and Zayion McCall

DJ Favorito/Artista Electrónico

Calvin Harris

Soundtrack Favorito

Suicide Squad

Internet y videojuegos

Artista Viral Favorito

JoJo Siwa

Estrella Global Favorita

Little Mix (UK)

Video Juego Favorito

Just Dance 2017