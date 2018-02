Daniela Alvarado afirma que la oposición está «vendida»

Daniela Alvarado dió su opinión sobre la situación que atraviesa el país venezolano con la periodista Shirley Varnagy

La reconocida actriz venezolana, Daniela Alvarado, fue invitada en la más reciente edición del popular programa de la periodista y locutora venezolana, Shirley Varnagy, transmitido a través de las pantallas de Venevisión Plus.

Entre las conversaciones, la venezolana ha manifestado en reiteradas oportunidades su desacuerdo con la ideología izquierdista y el Socialismo del Siglo XXI, en la que brindó su más sincera opinión sobre el problema que atraviesa actualmente la Mesa de la Unidad Democrática y la oposición venezolana en general, debido a la «falta de verdad y de principios».

Asimismo, la venezolana opinó: «Creo que es una oposición que no tiene verdad. Creo que es una oposición que es vendida, punto y se acabó», reiteró la artista; quien además añadió que se decepcionó de la dirigencia antigubernamental por no comprometer primero sus principios y valores. “Cuando tú eres fiel a tus principios no lo vendes”, especificó.