CNN despide a la presentadora que «decapitó» a Donald Trump

Kathy Griffin posó en una foto sujetando en la mano una cabeza de plástico ensangrentada cuyo rostro se asemejaba al del presidente de Estados Unidos.

Kathy Griffin, humorista y presentadora del programa de la CNN «New Year’s Eve», ha sido despedida del canal después de aparecer en una fotografía sujetando una cabeza de plástico ensangrentada cuyo rostro se asemejaba al del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este miércoles, el equipo de relaciones públicas de esa cadena de noticias estadounidense ha tuiteado que «ha puesto fin a su acuerdo» con Griffin para participar en ese programa, aunque no ha ofrecido detalles sobre la interrupción de esa relación contractual.

Tras desatarse la polémica, la presentadora publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se disculpó «sinceramente» por «cruzar la línea» hasta llegar «demasiado lejos». Por su parte, Trump recalcó que la humorista «debería estar avergonzada de sí misma» debido a que sus hijos, «especialmente» Barron, quedaron «muy impactados».

A photographer is defending his controversial picture of Kathy Griffin holding Trump's severed head https://t.co/O5elkOIorW pic.twitter.com/hQxPCpUbLL

— BuzzFeed (@BuzzFeed) May 30, 2017