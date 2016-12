Carolina Herrera demandó a Oscar de la Renta

La diseñadora Laura Kim es el motivo de la discordia

Foto: Agencias

Carolina Herrera presentó una demanda en el Tribunal Superior de Nueva York contra la firma Oscar de la Renta para que su exdiseñadora Laura Kim no se convierta en directora creativa de la firma del dominicano hasta abril de 2017. Según la diseñadora, de no ser así se rompería la cláusula de no competencia por un período de seis meses que Kim firmó con la casa neoyorquina al dejar la marca.

Oscar de la Renta anunció el pasado septiembre a Laura Kim y Fernando García, fundadores de la firma Monse, como sus nuevos directores creativos.

Estaba previsto que su próximo trabajo fuera diseñar la colección otoño invierno 2017, que sería presentada en la Semana de la Moda de Nueva York en febrero. Este hecho violaría el contrato que firmó Kim con Carolina Herrera. Los abogados de Kim afirman que la cláusula de no competencia no es aplicable puesto que su clienta no abandonó CH de forma voluntaria.

De acuerdo con la demanda que fue presentada este miércoles, Carolina Herrera quiere «agradecer a la Corte que haya concedido una orden de restricción temporal que respalda el acuerdo de no competencia firmado por nuestra exdiseñadora».