Así es la vida de Maya la hija de Mónica Spear

Mónica Spear sigue viva en el recuerdo de su familia a tres años de su trágica muerte en una carretera de Venezuela, como pudo comprobar People en Español en una entrevista exclusiva con los padres, la hija y los hermanos de la fallecida actriz y reina de belleza venezolana en su casa en Orlando, FL

Foto: Agencias

Maya Berry Spear, la hija de la actriz —quien sobrevivió al mortal asalto al auto en que viajaba con sus padres en enero de 2014— hoy es una estudiante brillante de 8 años que ha encontrado en el arte una gran fuente de aliento.

«La agenda de Maya está ocupada con sus amigos, sus familiares, fiestas, va a los parques temáticos y su colegio. Muchas veces se queda en casa y se dedica a hacer su arte, le encanta la pintura, la arcilla», contó su abuelo Rafael Spear, quien con su esposa Inge Mootz Spear están criando a la niña.

Rafael dijo ver en su nieta mucho del carisma y talento de Mónica. «Siempre le he dicho a Maya que sus padres lamentablemente no están, que están en el Cielo y que algún día, en un futuro muy lejano, estarán juntos con ella».

«Que recuerde que ella está acá porque estoy seguro que la vida le tiene reservado un papel importante y que ella debe hacer eco de eso, tener en cuenta eso», añadió.

Inge, la madre de Mónica, reveló que su nieta tiene muy presente a su madre y a su padre Thomas Berry, quien falleció junto a la actriz a manos de los delincuentes que los asaltaron.

«En un principio ella no nos contaba nada de lo que pasó ni de lo que ella sentía porque ella sabía que nos dolía mucho. Ella se desahogaba con su maestra. Nos enterábamos por su maestra o por su psicólogo de lo que ella sentía», recordó.

«A Maya le gusta mucho ver fotos de su mamá y su papá. Cuando ve las que están ellos tres juntos se sonríe, tal vez recordando los momentos felices que vivió con ellos. Siempre que habla de ellos, habla con mucho amor. Cuanto ella los quería y cuanto sus padres la querían a ella», agregó.

Según Mootz, su hija le reveló poco antes de morir que creía que padecía de síndrome de Asperger, que entra dentro de los trastornos del espectro del autismo, una dolencia que padecía su personaje en la telenovela La mujer perfecta.

«Cuando ella estaba haciendo el personaje de Micaela en La mujer perfecta, donde ella era una muchacha con síndrome de Asperger, ella tuvo varias entrevistas con especialistas y con personas que tenían ese síndrome y ella se identificó mucho», reveló la madre.

«Se dio cuenta de que ella había sido una niña que se sentía diferente y no sabía por qué, se dio cuenta de que ella era algo de Asperger. Un mes antes de lo sucedido, en el 2013, me dijo: ‘Fui a un especialista y me dijo que tenía el síndrome de Asperger’», agregó.

Su padre admitió que Mónica era una mujer fuera de serie, con quien tenía una conexión muy especial. El tiempo ha ayudado a sanar heridas, pero su ausencia les sigue doliendo.

«Realmente no me he puesto a analizar qué pasó, cómo pasó, porque en Venezuela lamentablemente son cosas que pasan en el día a día», observó. «No somos la única familia que ha estado envuelta en una tragedia como esta. Es muy común y corriente que si estás en la hora y el lugar no indicado, algo de esto te puede ocurrir. ¿Qué paso, cómo pasó? No sé, pero el hecho es que no tenemos ya más a Mónica y no tenemos más a Thomas y Maya está huérfana».