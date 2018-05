Así celebran las artistas venezolanas su Día de las Madres (+Fotos)

Debo confesar q cuando supe que iba a ser mamá mi angustia fue tal que no sé como explicar lo que sentí, a pesar de q en ese momento era la mujer más felíz del Mundo con un esposo al que amaba y deseaba ser papá, yó aunque siempre me imagine ese momento de ser MAMÁ, cuando lo supe lloré de angustia, fué un proceso de aceptación, transformación y cambios muy duros, ( todos felices) me aumenté 35 kilos ( no tan felíz😂) nació @sebastianluttinger y al tenerlo en mis brazos olerlo fué lo primero q hice, ( olor que aún puedo oler😍) francamente y sin q me quede nada por dentro, cuando tenia visita decían, aaayyy q niño tan bello, yo los miraba y me decía, ay pero q falsos, y q bonito si el muchachito me salió feito vale😂🤣( y ahora es todo un galan😂🤣😍 menos mal q mejoro la cosa😂🤣) fue pasando los dias y no sabia q tenia q sentir, pero a medida q lo fuí amamantando (1año por cierto) cuidando, bañándolo, jugando con él, viendo sus cambios, su olor cada vez era más rico, su mirada cada vez más intensa y tierna, sus ojitos brillaban mientras me miraba agradeciendo cada gota q salía de mi pecho, sus caricias eran cada vez más profundas, y sus palabritas me enamoraban, poco a poco se fue metiendo en mi piel, en mis venas, en mis huesos y en cada parte de mi ser MI AMOR PROFUNDO Y VERDADERO CRECÍA Y SIGUE CRECIENDO❤️ mis días y mi vida cambío por completo, pasaste a ser HIJITO MÍO, MI MAYOR MOTIVACIÓN Y MOTOR DE VIDA, me has enseñado a ser mejor persona, desde que llegaste a mi vida te convertiste en mi Prioridad y MAYOR RESPONSABILIDAD, TE AMO CON TODO MI SER MI @sebastianluttinger SOY LA MUJER MAS FELIZ DEL #MUNDO DE TENERTE COMO MI HIJO, y a pesar de saber q estás prestado en mi vida, haría lo que fuera por VERTE SIEMPRE FELÍZ…! Por tí VIVO, por tí LUCHO, por tí hijito mío seré INCANSABLE…! Para todas las mamás buenas, amorosas, comunicadoras de Amor, educadoras con responsabilidad y respeto, FELÍZ DÍA DE LAS MADRES a las que abandonan a sus hijos y los maltratan A ESAS NO…! Chao voy a abrazar a @sebastianluttinger #norkysbatista || Foto: @danielalonsofoto

