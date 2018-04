Arnold Schwarzenegger regresa a casa

Schwarzenegger se sometió a un procedimiento programado para cambiarle una válvula pulmonar originalmente instalada en 1997, para resolver un defecto cardíaco congénito.

Foto: Agencias

El actor y ex gobernador de Californía, Arnold Schwarzenegger, fue dado de alta ayer viernes del hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, una semana después de ser operado de emergencia del corazón, dijo su portavoz Daniel Ketchel.

En la red social Twitter Ketchel escribió ¡@ Schwarnegger va camino a casa!, con esto aseguró que el actor de Terminator se encuentra estable y recuperándose de la operación.

Schwarzenegger se sometió a un procedimiento programado para cambiarle una válvula pulmonar originalmente instalada en 1997 para resolver un defecto cardíaco congénito.

Durante los días de la hospitalización estuvo tuiteando. «Es verdad: ¡estoy de vuelta! Me fui a dormir esperando despertarme con una pequeña incisión y me desperté con una grande, pero ¿adivina qué? Me desperté, y eso es algo por lo que estar agradecido».

El actor confirmó que volverá a retomar el papel del robot T-800 en Termintor 6, película que tenía previsto el comienzo de rodaje el próximo junio, ahora habrá que esperar si mantiene la fecha o será pospuesta, debido a su evolución postoperatoria.

Según Schwarzenegger, Tim Miller será el director y James Cameron, supervisará el rodaje del film. También aseguró que estaba trabajando en hacer realidad Los mercenarios 4.