Antonio Banderas confirmó que sufrió un ataque al corazón

El actor español Antonio Banderas, confirmó que hace dos meses sufrió un infarto, asegura estar ya bien y vaticina que lo mejor de su carrera «está por venir»

Foto: Agencias

Antonio Banderas dijo «Sufrí un ataque al corazón el 26 de enero, pero tuve mucha suerte, fue benigno y no ha dejado daños».

«Me sometí a una intervención en la que se me implantaron tres ‘stents’ en las arterias coronarias, y como sufría arritmias desde hace tiempo, de ‘motu proprio’ me sometí a una termoablación, pero no ha sido tan dramático como se ha escrito», agregó.

Atribuyó lo ocurrido a que le metió «una paliza importante» al corazón en los últimos 37 años de su vida y afirmó que se encuentra «muy bien, con ganas de volver a trabajar».

Banderas se encuentra actualmente en Málaga su ciudad natal, donde recibe el premio a su trayectoria en el Festival de Cine en Español y en la que en un encuentro con la prensa echó la vista atrás hasta sus inicios y aseguró que, cuando cierra los ojos, todo lo que le ha pasado le parece «un sueño».