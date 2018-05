American Idol fue renovada para una temporada más en ABC

American Idol finalizará su temporada actual el 21 de mayo por ABC. Para la siguiente temporada será difundida el próximo año por el mismo canal

Foto: Agencias

EE UU – American Idol en su tiempo fue el show de talentos más exitoso de la televisión estadounidense, por la que muchas estrellas de la industria musical salieron de este reality, tales como Kelly Clarkson, Jennifer Hudson, Adam Lambert, David Archuleta y Carrie Underwood.

El programa fue transmitido originalmente por FOX, pero en los últimos años la audiencia cayó en nivel impresionante nunca previstos para este programa, razón por la cual a esta cadena televisiva no le quedó otra opción que sacar el show definitivamente de la parrilla.

Sin embargo, la cadena ABC vio en el formato Idol la oportunidad de seguir reuniendo a las familias frente al televisor como venía sucediendo desde el 2002.

Actualmente, el programa está en la recta final, su índice de audiencia es menor que el de la última temporada transmitida por Fox. Aún así, el show fue renovado para una segunda temporada en ABC.

Originalmente la productora FremantleMedia negoció una temporada para ABC debido a que este tipo de programas necesitan demasiada inversión, más allá del estudio, equipo técnico y las audiciones, también está el alto costo de los jueces; Katy Perry recibió 25 millones de dólares por esta temporada.

La segunda temporada -transmitida por ABC- será para el próximo año y ya los jueces están en negociaciones para renovación de contrato.

Season 2?! WIG. We feel that already 🙌 pic.twitter.com/mfpmAqEepb

— American Idol (@AmericanIdol) May 4, 2018