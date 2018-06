Amazon estrena versión moderna de Las Aventuras de Rocky y Bullwinkle

Amazon: La primera temporada contará con diez capítulos en los que el dúo dinámico irá en busca de nuevas aventuras

EE UU – Amazon agrega a su repertorio la primera de dos series originales desarrolladas con el estudio de cine Dreamworks.

The Adventures of Rocky and Bullwinkle cuenta las disparatadas andanzas de la ardilla voladora Rocky y su inseparable y despistado amigo Bullwinkle.

La primera temporada contará con diez capítulos en los que el dúo dinámico irá en busca de nuevas aventuras, que interferirán con los planes de destrucción mundial de los espías Boris y Natasha.

Los actores Tara Strong, Brad Norman y Rachel Butera prestan sus voces para la serie infantil, que fue creada por Scott Fellows.