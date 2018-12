Alicia Machado: Pasé unos días muy bonitos en Venezuela

La venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, agradeció este jueves a todos los venezolanos que la hicieron sentir bienvenida durante su vista al país tras diez años viviendo en el exterior

La ex reina de belleza publicó este jueves un vídeo en su perfil de Instagram, donde dedicó unas palabras a sus seguidores por haberla recibido en Venezuela con “tanto cariño y amor” tras diez años sin visitarlo.

“Fueron unos días muy bonitos, muy intensos, muy difíciles para mí. Hacía diez años que no venía a mi país y me voy feliz, agradecida con todas las personas que encontré en el camino, que me abrazaron, me besaron, me quisieron, me dieron la bienvenida”, expresó.

Asimismo, Machado agradeció al zar de la belleza Osmel Sousa, quien le propuso que fuese parte del jurado en la noche final de “El Concurso, by Osmel Sousa”, propuesta que la criolla aceptó sin dudarlo.

“Gracias Osmel por darme la oportunidad de estar en tu show y además de haber podido ir a ver a mi papá y a mi familia”, comentó desde el Aeropuerto Simón Bolívar en compañía de su hija.

Esta semana Machado generó polémica tras un comentario donde aseguró que el país está “más bonito”.

“Estoy muy contenta, no quiero dormir, estoy muy feliz, muy emocionada… Siento que el tiempo no ha pasado, siento que todo está mejor, más bonito”, dijo.