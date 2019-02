Alicia Machado confesó que bloquea a todo aquel que la critique en las redes

Nuestra Miss Universo 1996, Alicia Machado, reveló en una entrevista que bloquea a todos sus haters de las redes sociales.

EE.UU – Alicia Machado aseveró que tiene personas cercanas para que la critiquen. Por lo que bloquea a cualquiera que le haga un comentario negativo.

“A mi me dicen: ‘qué ojos tan feos tienes’… bloqueado. A nadie le permito nunca que me diga absolutamente nada. Tengo quien me aconseje, quien me critique, que es mi mamá, mi familia y la gente que me quiere, respeta y valora”, detalló.

Según explicó para ella las redes sociales son “una herramienta para informar”. “A nadie le permito que me diga nada negativo”, sentenció.

Durante su visita al programa de la presentadora mexicana Adela Micha, Machado también reveló que después de padecer de cáncer se quedó sin prótesis en los senos. Por lo que está “silicon free”.