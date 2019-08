Alfredo Rojas celebra 39 años de carrera artística

Alfredo Rojas arriba a sus 39 años de carrera en la industria musical y promoviendo el talento nacional e internacional. En 1980 el zuliano, orgulloso de sus raíces, se inició en la gaita con Los Pluviales de Cabimas.

Zulia –Alfredo Rojas arriba a sus 39 años de carrera en la industria musical y promoviendo el talento nacional e internacional. En 1980 el zuliano, orgulloso de sus raíces, se inició en la gaita con Los Pluviales de Cabimas.

A 39 años de formalizarse y centrarse en su carrera como cantante, Rojas visitó un estudio de grabación por primera vez en el año 1981, con Los Tocayos de

Cabimas para grabar el tema Maravilla gaitera, escrito por Modesto Orias, canción con la que recorrieron toda Venezuela. Con casi cuatro décadas de trayectoria, el zuliano formó parte de innumerables

agrupaciones y se paseó por distintos géneros musicales; en la gaita con Los Pluviales, Los Imponentes, Los Tocayos, Revelación Gaitera, Hermandad Criolla,

Los Magistrales, Amor y Gaita, y Gaiterísimo de Jaime Romero; en el tropical bailable con el Gran Caribe de Numan Medina, en las orquestas Xicaely de Eli Morales, CIA de Nelson Martínez, Gran Caribe Show de Alfredo Rojas y Alfredo

Rojas y su Caribe Show, la cual cumple 20 años vigente. En el merengue, el cabimero perteneció a las filas de la reconocida Banda Country.

Sin vena musical, pero con talento desde el nacimiento, Rojas siempre mostró su gusto por la buena música, la que identifica a Venezuela y al caribe. “Descubrí que

podía cantar a los 15 años, fue casi que un accidente. Me postulé en el liceo para un evento y ahí desperté mi pasión”, recordó el también locutor.

Con el Gran Caribe, dirigido por su tío, el fallecido Numan Medina, grabó los temas Quiero volver, Siempre estaré, Pueblo nuevo, A Cabure, Mujer celosa, No

mojo pero empapo, No la voy a dejar, Loca pasión y el famoso Dale cintura.Como promotor de talentos, por su agenda pasaron artistas tales como Argenis

Carruyo, Las Chicas del Swing, Jhonder Morales, La Banda Country de América, Binomio de Oro y Silvestre Dangond, esto solo por nombrar algunos.

Su impecable trayectoria, lo hace merecedor de distinciones nacionales importantes, como cuatro premios Mara de Oro, tres reconocimientos por parte de

la Fundación Gran Águila de Venezuela, dos Gran Cacique de Oro, un Balancín de Oro, Ampies de Oro de Venezuela, Premio Radio 98, reconocimiento por la

Federación de Maestros, Condecoración Antonio Borjas, Premio Alma Zuliana y Venezolano de Oro.

Además, en el 2012 el Sistema Nacional de Cultura Nacional, nombró a la agrupación Alfredo Rojas y su Caribe