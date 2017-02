Alfombra Azul previa a la 5ta edición de los Premios Pepsi Music 2017

@oficialguaco también dijo presente en la #AlfombraAzul de los #PremiosPepsiMusic. En esta edición ya se alzaron con 3 estatuillas (GalaPrivada) y en minutos se sabrá si consiguen ganar en los renglones: Artista del Año, Tema del Año (Baja) y Vídeo del Año (Baja) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

A post shared by Jennifer Suárez. (@jennifer_suarez) on Feb 15, 2017 at 3:29pm PST