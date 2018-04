La actriz Eva Longoria recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood acompañada con sus familiares y amigos del mundo artístico

Foto: Agencia

La actriz Eva Longoria, embarazada de su primer hijo y visiblemente emocionada, recibió hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, número 2.634, en una ceremonia donde estuvo acompañada por Ricky Martin, Felicity Huffman (“Desperate Housewives”) y Anna Faris (“Overboard”).

«Estoy sin palabras», reconoció la intérprete tejana de origen mexicano. «Hace casi 20 años me mudé a Los Ángeles y me dije a mí misma que un día tendría una estrella aquí. Es surrealista», expresó la intérprete, nominada al Globo de Oro por «Desperate Housewives».

«Fui extra durante dos años antes de conseguir una sola línea de diálogo. También fui extra en el videoclip de ‘Shake Your Bon-Bon’ (1999), de Ricky Martin. Ahí ya pensé que lo había conseguido y que alguien se fijaría en mí. Pero no», recordó la artista.

Longoria, de 43 años, dio las gracias a la gente que creyó en ella desde el primer momento y mencionó a sus agentes, representantes, publicistas y asistentes, con reconocimiento especial a su marido, el ejecutivo de Televisa José Antonio Bastón, y a su madre y hermanas.

«Mi madre me inculcó la ética de trabajo y mis hermanas, si no hubieran sido tan malas conmigo de pequeñas, hoy no tendría la fuerza que tengo para lidiar con Hollywood», señaló entre risas, antes de dar las gracias a su esposo porque con él, afirmó, ha completado todos los sueños que tenía. «Incluido mi hijo que viene en camino», puntualizó Longoria.