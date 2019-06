A Isabella Rodríguez le pasaron el bisturí por la nariz

View this post on Instagram

Hoy queremos compartir con ustedes un pedacito de la preparación de nuestra actual reina @isabellarodriguez22 👸🏽✨. • Como parte de su formación integral rumbo al @missworld 🌎👑, hemos considerado fundamental el crecimiento emocional, espiritual y mental de nuestra hermosa representante 🙌🏼. Para ello hemos confiado el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos en el área de escala tonal, el manejo de emociones en distintos escenarios, así como su proyección personal; entre otras cosas, al reconocido profesor y coach @EduardoGalan ⚡️. • Muy pronto podrán ver más de cerca la evolución de Isabella por nuestras plataformas. ¡Te invitamos a permanecer atento! 🌟 • ¿Qué quisieras ver de su proceso formación? ☺️ • #MissVenezuela2018 #BellezaConPropósito #IsabellaRodríguez #BellezaPertinente #EduardoGalan #Coach