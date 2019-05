Omar Acedo le dio la roca a la hija de Diosdado Cabello

View this post on Instagram

Honestamente después de 5 años, puedo decir con claridad que ese sentimiento que nació de un imposible y que me llevó a olvidar quien soy por un momento, me hizo invisible lo complejo de la situación que se nos venía, ese sentimiento fue real y muy firme ya que después de tanto tiempo nos dio la razón, somos mejores personas estando juntos, ya se borro de nuestro día a día el querer asombrarnos y ahora nos pasamos el día disfrutando la sencillez de la cosas y lo simple de nuestros senderos, hoy hemos logrado erradicar la incredulidad que en ocasiones rodeaba nuestro hermoso sentimiento, hemos crecido espiritualmente y esa es nuestra mayor arma ante la adversidad, no ha sido ni será fácil y menos en una centrífuga de deseos negativos que algunos nos regalan sin siquiera conocernos, no los culpo porque desde “su óptica” es probable que seamos responsables de sus problemas, pero el libro dice que eres tú el responsable de construir tu felicidad, de todos modos aferrados a Dios caminamos y sentimos que hacer el bien no tiene rostro, ni tinte político, ni distinción alguna, eso me has enseñado en estos 5 años, gracias por hacerme entender que lo más hermoso que vivimos y sentimos ayer fue una oración tomados de la mano, pidiendo por los demás. Te amo y te juro que cada que tenga un soplo de respiro, cada partícula de mi humanidad será conjugada para hacerte feliz… 5 años y contando… TAPS QBTT @danicabello11