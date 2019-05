La reina del sur 2: todo sobre el regreso de Teresa Mendoza

Ocho años después, Teresa Mendoza llevaba una vida tranquila y anónima en Italia tras ponerse a disposición del Programa de Protección de Testigos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el descanso terminó. Hoy debe recuperar viejos hábitos. Su hija lo vale. Y es que la segunda temporada de “La reina del sur” (“Queen of the South”) ya está en marcha, desde abril por Telemundo en Estados Unidos, siempre con Kate del Castillo como protagonista.

Teresa Mendoza creía haber enterrado su vida como la ‘Reina del sur‘, por su hija había dejado todo atrás, pero por ella también debe recuperar su pasado para enfrentar viejos enemigos y, por qué no, recuperar su imperio de la droga.

Producida por Telemundo y Diagonal TV, la segunda temporada de la narcoserie se grabó durante cinco semanas consecutivas en Bucarest, Rusia, la Massa Marítima italiana y Málaga (España) ante la imposibilidad de Del Castillo de regresar a México tras su polémico encuentro de octubre de 2015 con el narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo Guzmán’, detenido poco después de eso. La producción también pasó por Colombia y, desde luego, por México. En total, “La reina del sur 2” fue filmada en ocho países.

Sobre el rodaje, la protagonista dijo en una entrevista con La Opinión que lo más difícil fue “el no volver a mi casa en tanto tiempo. Al principio fue muy duro. Las primeras cinco o seis semanas fueron Rusia, Rumanía… ahí te das cuenta lo difícil que es cuando no hablas el idioma. No nos entendíamos con nadie. Era terrible”.

Kate del Castillo recalcó que “fue súper duro para nosotros entendernos. Y también el nervio, la responsabilidad que yo siento de que a esto le vaya bien”.

El martes 26 de febrero, Telemundo anunció a través de un comunicado de prensa que la segunda temporada de “La reina del sur” sería estrenada el lunes 22 de abril y que desde el lunes 4 de marzo, justo después de la emisión de “Betty en NY“, trasmitiría un programa especial: “La reina del sur: edición especial primera temporada“, donde el público revivió cómo empezó la historia de Teresa Mendoza.