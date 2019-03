Lady Gaga sorprendió a sus fans cantando como Frank Sinatra (+VIDEO)

La cantante y actriz, Lady Gaga, sorprendió a sus fans cuando realizó una actuación improvisada al mejor estilo de Frank Sinatra, en el bar Black Rabbit Rose en Hollywood.

Para el deleite de la audiencia, la cantante de “Alejandro” desempolvó su estilo vocal y cantó dos melodías inspiradas en jazzy hechas famosas por el mismo Ol ‘Blue Eyes, Frank Sinatra.

“Toda mi vida, ya sabes, me han llamado irresponsable“, le dijo Gaga a la multitud que la acompañaba. “No me enoja tanto porque es un poco verdad y me gusta escuchar la verdad”.

Estas fueron las palabras que utilizó la famosa cantante para dar inicio posteriormente con el tema “Call Me Irresponsible”.