Venezolana se coronó como Miss Heart Perú 2018

Miss Earth Lima respalda a la actual reina nacional.Jessica Russo Miss Earth Perú 2018. Cuando la Srta Jessica Russo se inscribió en el Certamen Miss Earth Lima , mostró su DNI tramitado, por ser mayor de edad y siendo hija de madre peruana, y así ella , recibió la nacionalización. Al quedar primera finalista del mencionado certamen este resultado le dio derecho a participar en el Certamen Nacional Miss Earth Perú 18, mostrando el documento nacional de identidad peruano y fue aceptada como candidata , posteriormente el resultando fue, ser la ganadora del titulo Miss Earth Perú 18 . Ella es peruana nacida en otro país y de familia peruana residente en Perú y de raíces en la Región San Martín y como muchas otras personas de distintas nacionalidades y que son aceptadas como tal por las autoridades y personas en general dándoles los derechos como ciudadanos peruanos al cual tienen todos los derechos @jessicarussoc @ernesto_tito_paz #missearthperu2018 #missearthlima2018