Ferrari y Vettel los más veloces en Montmeló

7 Agencias

Durante el tercer día de pruebas colectivas de la Fórmula Uno en el circuito catalán de Montmeló, Sebastián Vettel a bordo de su Ferrari SF71H logró el mejor tiempo en 1’17’’182, completando la totalidad de 185 vueltas a la pista. Este récord lo alcanzó con neumáticos Hypersoft, los más blandos y performantes de toda la gama de cauchos que ofrece Pirelli, suplidor oficial y único de la F-1, mientras que el segundo lugar en la clasificación de los tiempos de estas pruebas lo obtuvo el danés Kevin Margnussen a bordo de su Haas VF18-Ferrari, con un tiempo de 1’18’’630 para un total de 148 vueltas con neumáticos Ultrasoft.

Escondiendo su potencial

Lewis Hamilton y su Mercedes W09 quedaron en octavo lugar, con un tiempo de 1’19’’296 para un total de 84 vueltas con gomas medias, por delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien hizo un tiempo de 1’19’’532, ambos con gomas medias para un total de 84 y 97 vueltas al circuito respectivamente, pero es de acotar que no estaban buscando la prestación absoluta, sino que estaban concentrados en pruebas de rendimiento para largo recorrido, y parece que en recorridos largos el ritmo de carrera de Mercedes es amenazador.

Impresionantes Kubica y Gasly

Digno de mención también el décimo tiempo de Robert Kubica, quien después de años sin conducir un Fórmula Uno, además del daño que tiene en su mano derecha después de un accidente a bordo de un auto de rally, logró quedar tres puestos por arriba de Lance Stroll, su compañero en la Williams que además de ser mucho más joven y con manejo reciente de ese tipo de vehículo, no tiene defectos físicos que condicionen su rendimiento, aunque en honor a la verdad la mezcla de neumáticos de Strollera más dura que la del polaco, media contra blanda o soft, que de todas maneras no justifica una diferencia de tiempos de más de medio segundo.

Impre sionante lo que hizo Pierre Gasly con la Toro Rosso con motor Honda, el mismo repudiado y abandonado por McLaren a finales del año pasado, y con el cual logró el tercer mejor tiempo de la sesión de pruebas, con 1’18’’363 y neumáticos Hypersoft, los mismos utilizados por Sebastian Vettel en su Ferrari. McLaren por su parte con el nuevo motor Renault no logró superar el sexto lugar, con tiempo de 1’18’’855 y cauchos Hypersoft realizado por su segundo piloto Stoffel Vandoorne, quien durante el día manejó solo sin cederle el volante a su capitán, Fernando Alonso.

Comparaciones incómodas

Lo que más llamó la atención fue como el humilde equipo Toro Rosso, con un motor que hasta el año pasado era el hazmerreír de toda la parrilla de salida, y que fue desechado por McLaren, en estos tiempos esté rindiendo mucho mejor que el más blasonado equipo británico, con menos medios económicos y tecnológicos y precisamente con el mal famado motor Honda, será que en verdad el motor japonés no era tan malo con decían sus antiguos usuarios? Muchos dicen que ese motor no funcionaba bien porque los técnicos ingleses no adaptaron el chasis a motor, sino que trataban de adaptar el motor al chasis. Normalmente se hace al revés.

Nota misteriosa: Max Verstappen y su Red Bull quedaron penúltimos con cauchos ultra blandos y un tiempo de 1’19’’842 pero con 187 vueltas a sus espaldas, tal vez no buscaban tiempos bajos sino saber cómo se comportaba el auto en la distancia de un gran premio.

Sebastien Loeb noveno en México

El piloto francés, nueve veces campeón del mundo de rally, quedó noveno en el calentamiento para el Rally de México, después de varios años alejado de la categoría, el mejor tiempo lo logró Kris Meeke con un Citroën C3 por delante de Thierry Neuville con un Hyundai i20 WRC, Sebastien Ogier con un Ford Fiesta WRC, Ott Tanak con un Toyota Yaris WRC y la dupla Evans-Barritt con otro Ford Fiesta WRC, siguen la duplas Latvala-Antila, Mikkelsen-Jaeger, Sordo-Del Barrio y Suninen Markkula.