Falleció la mamá de «la reina del cocotero» Lila Morillo

Hoy al despertar ya no estás con nosotros… un inmenso vacío nos arrulla y dentro de un remolino de sentimientos encontrados y lágrimas te digo TE AMO y gracias x existir dulce mami mía….. nuestra ultima tertulia en tu cama me enseńo q mi sentido del humor lo saque de ti…. aún en tu angustia y dolor nunca dejaste de reírte…..tu negra te extrańa y nunca se olvidara de ti ni de tu voz ni de infinito amor….. en el camino nos vemos…..te amo

