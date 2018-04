Colombia iniciará este 6 de abril censo de venezolanos para ayuda humanitaria

Según Felipe Muñoz, gerente del programa gubernamental Plan Frontera con Venezuela, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos se efectuará hasta el 8 de junio

Bogotá – El Gobierno colombiano iniciará este viernes 6 de abril un censo de los migrantes venezolanos para definir medidas de atención para las personas que necesitan ayuda, anunció hoy un alto funcionario.

Según Felipe Muñoz, gerente del programa gubernamental Plan Frontera con Venezuela, el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos se efectuará hasta el 8 de junio.

Muñoz explicó que el censo se realizará en 51 municipios de 21 departamentos, donde mayoritariamente se han radicado los migrantes, y servirá para que el Gobierno diseñe programas de ayuda humanitaria y no para aplicar sanciones como multas o deportaciones.

La iniciativa del Gobierno colombiano contará con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y varias entidades locales, señaló DPA.

«Este registro no otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de permanencia o regularización. No reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado», señaló el Gobierno.

Migración Colombia, organismo que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, maneja desde el año pasado una cifra de 550.000 venezolanos que se radicaron en el país ante las dificultades económicas y políticas en Venezuela, aunque se estima que la cifra puede ser mucho mayor.