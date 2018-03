Quema de basura en la entrada del aserradero en Circunvalación 3 (+Fotos)

Los residuos son ingresados a diario en el lugar, convirtiéndose en un sitio de quema de basura diaria en el sector

Foto: Raúl Rodríguez

Maracaibo – El problema de la contaminación se vuelve letal cuando se le agrega a la basura fuego, situación que aún está generando preocupación de los habitantes en los distintos sectores de la ciudad de Maracaibo.

En esta ocasión, la quema de basura y de los desechos tóxicos asecha la entrada del aserradero Toton, ubicado en la avenida Circunvalación 3, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante de la ciudad, por lo que está afectando arduamente a los vecinos del lugar ante la contaminación que se está produciendo.

Asimismo, hace más de cinco meses, el control de la quemadera de basura no cesa en el lugar, puesto que según algunos residentes de la zona aseguran que otros vecinos y errantes están ocasionando está contaminación, por lo que el «botadero de basura es incontrolable».

«Esta situación tiene mucho tiempo. No podemos soportar más esto, hay niños en el sitio, no hay control. Las 24 horas del día siempre están quemando basura. No toman en consideración que cerca de este lugar viven muchas familias. La contaminación es indetenible», comentó José Pérez, habitante del sector.

Cabe destacar que la quema de residuos se localiza básicamente en la entrada del aserradero Toton, en la que se puede observar infinidad de tierra, ramas, desechos y escombros, destacando el grave foco de contaminación ambiental que se provoca con las constantes quemas diarias de basura.

Algunos residentes expresan que la «negligencia del aseo urbano es preocupante», debido a la ausencia del servicio en el sector, por lo que ha permitido que los usuarios cercanos del sitio tomen esta acción indebida.

En este sentido, los residentes hacen un llamado a la alcaldía de Maracaibo y la gobernación del estado que tomen medidas con inmediatez ante las quemas de los desechos que perjudican el entorno y la salud de sus habitantes. «Necesitamos la atención del aseo urbano. Tiene mucho tiempo que el aseo urbano no transcurre en estos lugares», expresó otro comerciante del lugar, Frandyn Fuenmayor.