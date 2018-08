Un paquete fracasado

En líneas generales esto es lo que viene en materia económica según lo anunciado por el Gobierno:

a) Mayor carga impositiva para las empresas y el consumidor final, seguramente esto traerá desempleo y crecimiento de la economía informal.

b) Dolarización de la economía anclado en un tipo de cambio fantasioso como es el Petro, será realmente el mercado informal de las divisas extranjeras el encargado de darle el valor real al Bolivar.

c) Incremento de la gasolina para quien se niegue a ser afiliado directo del Gobierno, medida de control político, usada por Gobiernos autoritarios para controlar y someter a la población, esto seguramente se desvirtuará en el corto plazo y terminara siendo un negocio de supervivencia para algunos, tal como ocurrió con el “chip” de la gasolina.

d) Incremento del salario mínimo a $30 mensuales, el cual será pulverizados por la hiperinflación que desatará la dolarización de la economía anclada en un factor cambiario imaginario y sin credibilidad como es el Petro e) Subastas semanales de divisas extranjeras a precio regulado que por ahora fue fijada en 6 millones de Bolívares fuertes (60 Bs soberanos) por dólar, las cuales serán insuficientes y terminara siendo un negocio para un pequeño grupo de privilegiados.

El paquetazo rojo representa una de las devaluaciones mas grotescas ocurridas en la historia de Venezuela, lo que se avecina será más hambre y miseria para la mayoría, especialmente para la clase media y los pobres, los beneficiados serán los amigos del Gobierno quienes una vez más se aprovecharan de las carencias y necesidades del pueblo, estas medidas son inhumanas.

No habrá medida económica exitosa posible mientras no se corrija el problema político, no existe sociedad dividida capaz de progresar, el éxito económico depende de la estabilidad política, únicamente un acuerdo político centrado en un plan nacional de desarrollo será capaz de sacar a Venezuela de este desequilibrio social, hoy convertido en espiral de desgracias que condenan el futuro de la nación.

En materia económica se ha demostrado que es el mercado quien manda, la oferta y la demanda son los encargados de regular la economía, un sano equilibrio entre ellos puede permitir una estabilidad económica que genere resultados de progreso y bienestar para las mayorías, definitivamente el factor político es uno de los más importantes catalizadores o inhibidores de la economía.

Esta realidad obliga a los venezolanos, especialmente a la elite política de Gobierno y Oposición junto a las otras elites encargadas del direccionamiento de la nación a sentarse en una misma mesa y sobreponer los intereses colectivos sobre las agendas particulares, no conozco otra manera pacifica de resolver los problemas y el que tiene Venezuela es muy grave, los indicadores nos dicen que es una nación en guerra. Sin Paz no hay bienestar general.