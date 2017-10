Estamos en inflación cerca de hiperinflación en 2018

Néstor Rincón/Presidente Fundación Propuesta País/ www.propuestapais.org

A principio de este año el “Gato” me decía: “jefe” en casa tenemos varios días comiendo arroz con huevo, el salario no nos alcanza para más nada. Técnico automotriz está casado y tiene dos hijos, viene percibiendo alrededor de un millón de bolívares mensuales. No entiende porque a pesar de ganar esa cantidad impensable hace unos años atrás, ahora no le alcanza ni para comer.

Mientras trataba de explicarle al “Gato” viéndole en su cara incertidumbre y miedo, compartía con varios compañeros de trabajo lo siguiente: Hace pocas semanas pagaba en la panadería por un kilo de queso 12.000 bolívares y me parecía caro, cuando ahora debo pagar casi 60.000, ya se imaginan lo que opino. Me preocupo y cuestiono, ¿cómo hace para comer la gente más pobre? ¿Cómo podrían pagar 700.000 bolívares por un par de gomas en las playitas? ¿o pagar 8.000.000 millones de bolívares por un aire acondicionado de ventana de 15 BTU? ¿Están condenados a no alimentarse y dormir con calor? ¿Cómo harán para pagar la reparación de una pequeña nevera que esta por el orden de 650.000 bolívares como mínimo o tendrán que conservar la comida con sal como en la antigüedad? Y ni hablar de comprarse un carro, los usados pasan los 100 millones.

COMO EVITAMOS UNA MAYOR RUINA PARA LOS VENEZOLANOS

Cuando los precios de los bienes y servicios que usted nec7esita para satisfacer sus necesidades de vida aumentan constantemente, puede asegurar que su país atraviesa por un proceso de inflación, y si esos aumentos sobrepasan el 50% en un solo mes, entonces ya conoce la hiperinflación. Estos fenómenos monetarios hacen que usted tenga que decidir rápidamente en que invertir o gastar su dinero antes de que se vuelva “sal y agua” en sus manos. Esta demanda inusitada de bienes que todos ayudamos a crear, hace que los precios de estos productos sigan aumentando, con lo que se crea un ciclo pernicioso de más inflación, porque los costos y gastos de producción y comercialización también suben, distorsionando la balanza que naturalmente debería existir entre lo que los compradores están dispuestos a pagar por un bien y lo que ese comportamiento implica que deban ganar los vendedores.

La inflación también complica los presupuestos familiares y empresariales, porque el aumento permanente de los precios significa que al cabo de cierto tiempo se necesitara más dinero para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que regularmente se requieren.

QUE CAUSA LA INFLACION Y LA HIPERINFLACION

La inflación es un mal de la economía que ataca principalmente a los países que llevan en desorden sus cuentas, que no saben balancear sus ingresos y egresos. Es un fenómeno monetario según el destacado economista Milton Friedman premio nobel de economía, que “surge normalmente en contextos de guerras civiles, catástrofes o por la mala gestión pública ”.

Uno de los desórdenes más recurrentes causantes de la inflación, lo protagonizan los directorios de los bancos centrales cuando no son autónomos y reciben órdenes de gobernantes irresponsables para que emitan dinero sin respaldo en la producción de bienes o servicios, este subterfugio contrario a los intereses del país se le conoce como “emisión de dinero inorgánico”. Al abarrotar de billetes el circulante de curso legal del país sin estar respaldados en bienes o servicios producidos en la nación, el dinero pierde valor y quienes lo detentan prefieren transarlo por divisas extranjeras o bienes patrimoniales, en procura de preservar su patrimonio, y como ya dijimos, esto último, estimula una mayor demanda de bienes, que como consecuencia, hace que los precios de los productos aumenten causando una mayor inflación.

Otra práctica antinacionalista característica de gobernantes demagogos, populistas y alocados que causan inflación, se manifiesta cuando los administradores de las cuentas públicas gastan más dinero de lo que ingresa al tesoro público, y generan déficit fiscal. Ese otro factor de perturbación de la economía, lo complican regularmente cuando tratan de tapar esos “huecos deficitarios” mediante devaluaciones sucesivas de la moneda con decretos o resoluciones, o implícitamente emitiendo más dinero inorgánico, en vez de estimular la producción. Toda una canallada hacia la sociedad y en especial contra los más pobres.

BRASIL Y SU PLAN REAL

En este país conocido como el gigante del sur, los tres primeros años de la década de los 90s se caracterizaron por una contracción de su economía y una persistente inflación. Eso hizo que a mediados de 1993 sus autoridades pusieran en marcha el “Plan Real”, también conocido como el Programa de Acción Inmediata, cuyo objetivo fue “el establecimiento del equilibrio de las cuentas del Estado, principal causa de la inflación brasileña”. Para lograr este fin, acordaron varias estrategias, entre ellas “la creación de un patrón de valor fijado diariamente por el Banco Central, y mantenerlo alineado con la cotización del dólar”.

Enfocado a esa estrategia fueron colocando progresivamente los salarios, contratos, precios y tarifas a ese patrón, como paso previo a la creación de la nueva moneda denominada EL REAL acuñada a partir del 1º de julio de 1994. Todos los contratos y saldos monetarios aún denominados en cruzeiros reales fueron reescritos en “REALES” según la paridad de ese día (2750 cruzeiros reales = 1 real) y se canjeó a esa tasa la vieja moneda por la nueva.

Otra de las estrategias brasileñas fue respaldar su moneda con las reservas internacionales. En tal sentido tomaron la decisión de fijar la paridad cambiaria de su moneda con el dólar. En principio se fijó en 1 REAL por DOLAR, evitando congelar por ley el tipo de cambio, y dejando en manos del Ministerio de Hacienda los criterios para evolución del valor del REAL.

RESULTADOS

Con estas acciones evaluadas como parte de las estrategias en pro de los objetivos del PLAN, lograron una sorprendente reducción de la inflación, que pasó de un promedio de 43,1% durante el primer semestre de 1994, a 3,1% en el segundo semestre, y a 1,7% en 1995; esa desaceleración continuó hasta principios de 1999 (Calcagno, A., & Sáinz, P. 1999). Este ejemplo de Brasil demuestra que si es posible combatir con éxito la inflación.

TAMBIEN LA HIPERINFLACION PUEDE SER DERROTADA

Especialistas en la materia recogen alrededor de 50 casos de hiperinflación en la historia mundial. El más reciente fue en Zimbawe durante los años 2007 y 2008. Asimismo Hungría tiene el record histórico de inflación registrada después de la segunda Guerra Mundial y en nuestra región, es Argentina que presento el caso de hiperinflación más conocido en América Latina como lo muestra el cuadro a continuación:)

INFLACIÓN EN LATINOAMERICA.

La inflación es una enfermedad de la economía que en la actualidad ha sido controlada y reducida en la mayoría de los países de América Latina, salvo el caso de Venezuela que para octubre de 2017, según estimaciones de la Asamblea Nacional podría pasar del 500% anual.

COMO SE EVITA LA INFLACION

El control de esta enfermedad que destruye la economía de los países y el patrimonio de las familias en especial de los más pobres, depende de la prudencia fiscal y monetaria con la que las autoridades del gobierno de cada país manejen sus finanzas y el apoyo que le den a la producción. En otras palabras cada gobernante electo para administrar temporalmente los recursos públicos debe comprometerse a no hacer préstamos y endeudarse para gastos improductivos. Otro enfoque clave es mantener el balance entre los ingresos y egresos para controlar los déficits fiscales, así como, hacer buen uso de las tasas de interés como catalizador de la economía. Podríamos asegurar que la mejor medicina contra la inflación es mantener cubierta la demanda de bienes y servicios que requieren los ciudadanos del país, con productos nacionales, y este debería ser un indicador publicado y explicado a diario por los responsables de la promoción del desarrollo armónico de la economía, que en el caso de Venezuela, según el artículo 299 de la Constitución Nacional son: EL ESTADO Y LOS REPRESENTANTES DE LA INICIATIVA PRIVADA. Para cumplir con el país, esta premisa requiere de dos supuestos: que se creen las condiciones para que todos los sectores productivos (alimentos, vivienda, transporte, vestimenta, etc.) simultáneamente satisfagan la demanda de bienes y servicios que los consumidores sigan demandando y que las cifras de producción se registren y publiquen diariamente. Así lo hacen todos los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo como Chile, entre otros.

Es de destacar la disciplina y el compromiso de la burocracia de los Estados Unidos de Norteamérica que registra millones de operaciones diarias, para poder publicar como lo hacen en su página web, el saldo de la deuda nacional de ese país, y actualizarla en periodos de pocos minutos. Eso les permite lleven un control de sus ingresos y egresos, así como de los compromisos de pago. Creando las estadísticas para que los analistas hagan su trabajo con evaluaciones certeras y presenten las mejores recomendaciones a los gobernantes de turno. La información ordenada conlleva al acierto predictivo de sus hipótesis. Esto también lo observamos en las estadísticas deportivas, da gusto escuchar como de cualquier jugador pueden vaticinar cuál será su desempeño, incluso en los bateadores, hacía que lado del campo bateara o las probabilidades de que se ponche o batee.

Si usted amigo lector, está de acuerdo que en Venezuela se apliquen PLANES ESTRATEGICOS de consulta abierta como lo ordena el artículo 299 de la Constitución Nacional para evitar la hiperinflación en 2018 y mayor un empobrecimiento de los venezolanos, aproveche estas elecciones de gobernadores y exija a los candidatos firmen un compromiso público de cumplir con esta norma constitucional. Si no lo hacen ya ustedes saben que pasara. Llegará la HIPERINFLACION, todos seremos más pobres y habrá una gran catástrofe de hambruna.

Nota: Un detalle adicional: Desde que se iniciaron las mesas de diálogos entre el gobierno y la MUD, no he visto ninguna propuesta de acuerdo para cumplir esa norma, por lo tanto es fácil deducir que ellos no tienen ese punto en su agenda de intereses.