Divide y vencerás

Abogado, magister en Ciencias Políticas, empresario y presidente del partido Copei en Maracaibo

En días pasados acudí a una invitación de una de las tantas obras de teatro venezolanas que han proliferado por todo el mundo producto de la diáspora de artistas que han quedado sin trabajo, de esta manera han conseguido un medio se supervivencia honesta y aplaudible de seguir adelante. En el ínterin, antes de iniciar la presentación, tropecé con uno de los humoristas más reconocidos de Venezuela, icono del famoso programa Radio Rochela, le pregunte sobre el país y con una fuerte carga de rabia me respondió: “en Venezuela lo que tenemos es un Gobierno de asesinos y hampones” a lo que asentí como mi cabeza, qué más podía hacer o decir de algo que es público y notorio, que no admite prueba en contrario y que lo sabe el mundo, únicamente le comente que era recomendable en su condición de “influenciador” palabra hoy de moda, enviara un mensaje a los líderes de la oposición sobre la necesidad de trabajar mancomunadamente en lograr una verdadera unidad, le expuse mi opinión al respecto, argumentando que una de las causas que no permite terminar de concretar un triunfo sobre el Gobierno eran nuestras diferencias internas generadas por las múltiples agendas personalistas existentes, eso basto para que entre el humorista y yo surgiera un ambiente de división y odio, desde ese momento me convertí en su enemigo e inmediatamente dudo de mi condición de opositor.

Situaciones tan absurdas como estas se repiten a diario fuera y dentro de nuestra País, siendo la del Papa Francisco la emblemática y ganadora de todos los premios, fue catalogado por miles de usuarios en las redes sociales de “comunista” demostrando con ello una profunda ignorancia del tema, Comunismo y catolicismo son como el agua y el aceite, imposible de mezclarse.

Al respecto del Papa Francisco, leí esta mañana una noticia en donde expresaba una vez más su preocupación por el tema de Venezuela, tanto le preocupa el país que la equiparo con la noticia sobre la crisis entre Corea del Norte y Estados Unidos, en ambas situaciones pidió una mediación oportuna que eviten el conflicto y con el situaciones peores, al respecto de Venezuela, manifestó su disposición a seguir ayudando pero para ello era indispensable establecer condiciones claras, ya que consideraba que hasta en la oposición habían contradicciones.

Todas estas situaciones me llevan al famoso axioma del padre de las Ciencias Políticas modernas, Nicolás Maquiavelo “divide y vencerás” con precisión milimétrica, Fidel Castro, Hugo Chávez y miles de líderes autoritarios han usado esta despreciable pero efectiva estrategia, logrando con ella su permanencia en el poder a costa del sufrimiento y el odio de su propio pueblo, es verdad que el tiempo de Dios es perfecto y tarde o temprano estos autócratas caen, pero que daño hacen mientras duran.

Finalmente voy a insistir, en lo que una y otra vez vengo diciendo en cada uno de mis artículos que a pocos les importa pero que por lo menos a mí y a quienes me leen nos eximen de cierta responsabilidad “reino dividido no prevalecerá” mientras no cambiemos la agenda del odio por la del encuentro, pase lo que pase en Venezuela no será suficiente para lograr una Venezuela prospera para todos los venezolanos, recodemos que en Chile, Pinochet fue derrotado con una campana de alegría y esperanza “Chile, la alegría ya viene!” y después que lo derrotaron, tuvieron que pactar con él y sus gorilas, 8 años duro Pinochet luego de la transición como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hoy Chile es uno de los países con mejores indicadores del mundo, que importante son los lideres cuando están claros hacia donde hay que ir, es imposible dejar de recordar y nombrar a Patricio Aylwin, cuando en el estadio monumental de Chile en su toma de posesión, frente a miles de chilenos que lo abucheaban tuvo la valentía de decir que Chile es uno solo, “si señores…civiles y militares, Chile es uno solo”