UN FUTURO SEGURO

Jairo Licero Jiménez

Venezuela hoy día muestra muchas dificultades desde todos los ámbitos. Se hace urgente mirar con suma preocupación el futuro de los niños, jóvenes y adolescentes. Esta generación no vislumbra un “FUTURO SEGURO”. Es cada día más preocupante ver en las calles de Maracaibo, en los semáforos, en las zonas comerciales gran cantidad de niños de escasos diez a doce años de edad, buscando algo para comer. Son niños ya descolarizados, pues sus padres de seguro tienen que permitirle que realicen esta tarea diaria si quieren alimentarse. Solo basta darse un paseo por el mercado Las Pulgas. Se necesita tener mente obtusa para no entender cuál es el futuro de esa generación. Lamentable verlos abordar un autobús o buseta para servir de cómplices o señuelos de otro mayor que él, y que quiere hurtar el teléfono o la cartera de algún pasajero debe ser motivo de alerta. Verlos en la Terminal de pasajeros con su madre sentada a lo lejos esperando que triga lo recolectado. Si vamos a cualquier barriada, allí vemos los jóvenes y adolescentes, sin oficio definido, sin una visión ni metas claras de lo que quieren o necesitan. Esperan una oportunidad para lograr algo fácil que les permita “coronar el día”. Cada día se hace necesario más retenes en destacamentos militares para albergar a quienes han cometido actos delictivos. Son estas verdaderas cárceles inhumanas e inmundas, verdaderas escuelas de delincuencia donde se cultiva el odio y la violencia. Allí van los pobres en su mayoría. Las noticias reportan frecuentemente como la explotación sexual de las adolescentes es un negocio lucrativo. Lindas jóvenes que deben prostituirse los fines de semana para poder tener como comprar sus enseres personales, y llevar algo de alimento a casa. Este es un grave síntoma de la pobreza, del desempleo, y la discriminación, lo cual conlleva como lo estamos viendo a la migración de esta generación.

Esta próximo el nuevo año escolar. Que creen ustedes que vamos a observar? No solamente en primaria y bachillerato, sino también a nivel superior tanto público como privado. Es evidente que serán aulas desoladas, muertas, producto de la diáspora creciente cada día más. Lamentablemente, esta es la generación con FUTURO SEGURO. Está muy claro, que la educación siempre ha sido el arma fundamental para lograr un desarrollo humano sustentable. El arma para enfrentar la ignorancia, la pobreza, la ineficiencia, el egoísmo y la mediocridad. Pero debe ser una educación no en cantidad, sino de CALIDAD. Hoy se habla mucho de cifras haciendo entender la inclusión de más jóvenes, pero ya vemos cual ha sido el resultado. A pesar del desarrollo científico y tecnológico existente, es evidente el darwinismo social, la ley del más fuerte, el que aplica su propia justicia..

Necesitamos dialogar. Ahora más que nunca, pero no con un fin político de quienes están y los que quieren llegar. Tenemos que escuchar al otro, porque hablamos y hablamos pero raramente nos escuchamos. Hemos nacido para comunicarnos, incluso los animales menos evolucionados así lo ponen en práctica. Escuchar para comprender y así poder dialogar. Da la impresión que esta palabra DIALOGO, fue utilizada más con un fin político que con un fin constructivo para todos los que habitamos este país. No cabe duda que todos los conflictos por muy graves que sean, se solucionan dialogando. Un dialogo verdadero implica que existe voluntad para entenderse y comprenderse, que hay disposición por ambas partes para encontrar alternativas positivas para todos. Claro está, huyendo de las mentiras y medias verdades. De una manera filosófica podemos decir que es la disposición a “dejarse tocar “por la palabra del otro. Todos nacimos para comunicarnos, y para ello se requieren dos o más, pero se debe respetar, no debe existir imposición como que si yo fuera el dueño de la verdad. No debe haber violencia, eso demuestra que al tratar de imponerla por la fuerza ya deja de ser verdad. Venezuela está a gritos exigiendo esta alternativa,. No esperemos más tiempo porque lo lamentaremos Solo unidos podemos crecer fuerte para enfrentar los retos que este país nos exige y lograr ser prósperos. Solos y divididos seremos fácilmente dominados. Vamos a trabajar duro para producir no solo alimentos, también un sistema de salud cónsono y adecuado. Nuestras escuelas deberán ser el semillero para lograrlo. Solo faltan hombres y mujeres con vocación y sabiduría, pero deslastrados de la politiquería, con mentalidad abierta y pensante, con buenos ojos para ver la firme realidad, de lo contrario no tendremos futuro.