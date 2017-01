2017: El Año de la Sociedad Civil

Como todos los años, hemos celebrado un año que viene y otro que se va, momentos reflexivos para analizar lo que fue, lo que no pudo ser y las expectativas de lo que vendrá, de análisis y conclusiones, a lo que los venezolanos nos preguntamos: ¿cómo fue el 2016? ¿Que no pudo ser? y ¿Cuáles son las expectativas del 2017?

¿Cómo fue el 2016? Los últimos años en Venezuela se han caracterizado por la confrontación política, el 2016 no fue la excepción, el agravante de la crisis económica, trajo consecuencias terribles para la población, hambre, desempleo, inseguridad, desabastecimiento, alto costo de la vida, pobreza son algunos de los indicadores que nos deja el 2016, 9 de cada 10 venezolanos, manifiesta su descontento con la situación del país y la valora negativamente, es evidente que la respuesta a la interrogante es:«un año de resultados negativos»

¿Que no pudo ser? quizás la frustración más grande de los venezolanos en el 2016, fue perder la posibilidad de reconciliar al país e iniciar un cambio a partir de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en forma Cívica, Democrática y Pacífica, el pueblo expreso su deseo de iniciar el 2016 con cambios que se tradujeran en bienestar general, lamentablemente no ocurrió y la apuesta de reconciliación se convirtió en más radicalización, enfrentamiento y división.

¿Cuáles son las expectativas del 2017? A pesar de la confrontación, el 2016 termino con una luz de Esperanza, con el acompañamiento del vaticano encabezado por el Papa Francisco, se inició un dialogo, que algunos han criticado ferozmente pero que a mi modo de ver logro detener ríos de sangre, especialmente la de inocentes, la noticia reciente de la liberación del ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales junto a otros presos políticos, son buenas noticias que a mi modo de ver, generan buenas expectativas para el 2017, seguramente, no todos los venezolanos estarán satisfechos pero toda acción que evite la guerra es un triunfo de la Paz, recordemos a Carl von Clausewitz cuando afirmo que «La guerra es la continuación de la política por otros medios» apostemos entonces por ejercer la política con medios que garanticen la Paz y la Democracia (elecciones, negociación, diplomacia, presión social, manifestaciones pacíficas, opiniones públicas, fortalecimiento de los partidos políticos, ONG, gremios, sindicatos, etc.)

Los especialistas pronostican un ano económicamente difícil, sin embargo el principal problema de la economía es político, resolviendo este, empezara a mejorar el otro, más que una expectativa, el 2017 tiene que convertirse para los venezolanos en una apuesta colectiva por la reconciliación y la Paz en Democracia, ante el fracaso institucional, es la Sociedad Civil la protagonista estelar del nuevo año, el Movimiento Civil por la Unidad, integrado por insignes zulianos, permanentemente nos recuerda«hoy más que nunca creemos que el ciudadano es más importante que el Gobierno y la Sociedad más importante que el Estado»

Feliz año 2017