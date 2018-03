Vea aquí el cronograma de actividades para Semana Santa en Maracaibo

Cabe destacar que la alcaldía de Maracaibo a coordinado ventas de productos alimenticios para los ciudadanos



Foto: Agencias

Maracaibo – La Alcaldía de Maracaibo continúa con la programación de las actividades religiosas, culturales y recreativas para esta temporada de Semana Santa 2018.

Hoy a partir de las 4:00 se harán demostraciones deportivas de alto rendimiento, bailo terapias y presentaciones culturales, en las tribunas de la vereda del lago, hasta las 7:00 pm. Además a las 6:00 de la tarde se ejecutará el Recorrido nocturno de los siete templos sagrados, en la parte sur de la ciudad.

Mañana, 29 de marzo, se realizará la Ruta Ciclística Turística a las 7:00 am, con salida en el parque Rafael Urdaneta y llegada en la Plaza de la Republica. Igualmente se continuará con el recorrido nocturno de los siete templos sagrados, desde las 7:00 de la noche, en la cual comprende un circuito turístico religioso por los principales templos del norte de la ciudad: Basílica Chiquinquirá, La Consolación, Corazón de Jesús, Las Mercedes, Nuestra Señora de Fátima, San Ramón Notano y San José.

Asimismo, también se realizará la Construcción de juguetes tradicionales y torneos deportivos para los niños en la ciudad, a partir de las 9:00 am, por detrás de tribunas de la Vereda del Lago, además el Taller de Danza de aérea, danzas, música y títeres, desde las 9:00 am hasta las 3:00 pm, en el centro deportivo patria joven.

A las 2:00 de la tarde se ejecutará el Circuito infantil y recreativo en tribunas de la vereda del lago; mientras que a las 7:30 pm se realizará una actividad religiosa llamada Teatro Jesús, Vida y Pasión. Santísimo Sacramento, en el sector Las Lomas.

Para el 30 de marzo, las actividades inician con el Recital Sacro y Estatuismo, en la plaza Bolívar, desde la 7:00 am hasta las 2:00 pm. Además, a las 9:00 de la mañana continuaran con la Jornada Familiar de Arborización y con el circuito infantil y recreativo, en la vereda del lago, mientras que los juegos tradicionales y show infantil, y el expo-venta de Libros y Artesanía, se desarrollará en la misma hora en el barrio Lechuga.

También, a partir de las 4:00 de la tarde hasta las 7:00 pm, se realizará el Ciclo de cine y religioso, y el ensamble Teatro y Títeres, en la vereda del lago. Asimismo, otra actividad que se desarrollará en el mismo día, es el Coral «Voces Blancas», a partir de las 5:00 de la tarde, en el monumento de la Virgen de Chiquinquirá.

Para el 31 de marzo, se realizará actividades de Cuenta Cuentos y el Taller de petacas, en la vereda del lago, a las 9:00 de la mañana, para el disfrute de los niños en la ciudad, mientras que para la actividad del Taller de presentación de break dance, teatro esencial y música, se realizará en el centro deportivo patria joven, desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Por último, en la Vereda del Lago, se efectuara la Tarde Juvenil, a las 4:00 pm a 7:00 pm, donde los niños optaran con prueba de talento, poesía, música y dramatización.

Para el último día de Semana Santa, continuarán con las actividades recreativas y culturales para los niños de Maracaibo, a partir de las 9:00 am hasta 11:00 am, con Cuenta Cuentos, en la Vereda del Lago. Asimismo, en el teatro Baralt, se ejecutará el Recital Sacro, desde las 11:00 am, mientras que el Domingo Familiar, será en tribunas de la Vereda del Lago, a las 4:00 de la tarde y finalmente con la Coral estatua e imágenes del convento, en la plaza Bolívar.