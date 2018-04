Osmel Sousa: «La negritud venezolana no es bonita»

Que opinan de esto 👇👇👇 Esto fue lo que opinó el enchufado supuesto zar de la belleza en una entrevista realizada para la revista LATINA en el año 97. “Expresó: Las mujeres negras venezolanas no son muy bonitas, sus narices son demasiado grandes, nadie pudiera operarlas.” De vez en cuando elijo a una candidata “MORENITA” pero tiene que ser con rasgos de una chica blanca, ¿Habrá cambiado de parecer el zar de la belleza tras las declaraciones y su punto de vista sobre las mujeres de color? Estas declaraciones llamaron la atención del público y osmel fue envuelto en una ola de críticas por lo que recibió muy malos comentarios. Venezuela hasta ese momento no había tenido una Miss Venezuela de color, para sorpresa de muchos en el año 98 por primera vez es coronada una Negra como Miss Venezuela. Si quieres saber cuál fue la reacción al ver a la ganadora de ese año pendiente de nuestro próximo post y te lo contamos Todo!! from @historiamissv 💎💎💎💎💎 This was what the Tsar of Beauty thought in an interview for the magazine LATINA in the year 97. "He expressed: Venezuelan black women are not very pretty, their noses are too big, nobody could operate them." From time to time I choose a candidate "MORENITA" but it has to be with features of a white girl, Has the beauty czar changed his mind after the statements and his point of view about women of color? These statements caught the attention of the public and osmel was involved in a wave of criticism and received very bad comments. Venezuela until then had not had a Miss Venezuela of color, to the surprise of many in the year 98 for the first time is crowned a Black as Miss Venezuela. If you want to know what was the reaction to see the winner of that year pending our next post and we tell you everything! . ¿Opiniones? •••••••••••••• #beautyeyes #missvenezuela #missuniverse #missworld #missinternational #missearth #misssupranational #missusa #misscolombia #missphillipines #missbrasil #missvietnam #missfrance #bellezasvenezolanas #reinasvenezolanas #beautiful #reinas #orgullomissvenezuela #contestants #competition #missinternational #tramoyas #

