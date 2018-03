Céline Dion canceló sus presentaciones por problemas de salud

La cantante canadiense Céline Dion, se vio obligada a cancelar sus próximas presentaciones debido a una complicación de salud

Foto: Agencias

La canadiense ofreció disculpas por la cancelación de sus próximos shows, pautados entre el 27 de marzo y el 18 de abril de 2018, en el Caesars Palace de Las Vegas, debido a una afección en su trompa de Eustaquio, que le hace sentir un fuerte dolor al cantar, así como irregularidades en la audición.

La artista informó en un comunicado oficial a través de su red social Facebook que lleva arrastrando estos problemas desde hace año y medio. Al principio se trataba con gotas que calmaban los dolores, pero finalmente ha decidido junto a su equipo médico que lo mejor es operarse.

«Mi suerte no ha sido muy buena últimamente (…) He estado esperando volver a hacer mis shows y esto sucede … ¡Simplemente no puedo creerlo! Me disculpo con todos los que planearon viajar a Las Vegas para ver mi programa. Sé lo decepcionante que es esto, y lo siento mucho», expresó.